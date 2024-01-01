На Волині сталася смертальна ДТП

На Волині сталася смертальна ДТП
20-го листопада близько 17:30 у селі Заріччя Володимирської громади авто наїхало на пішохода, який в темну пору переходив дорогу у невстановленому місці.

Про це пише БУГ.

Пішохода забрала швидка на той момент він був живий. Але, як БУГу стало відомо з власних джерел, у лікарні, на жаль, чоловік помер.

На місці працює поліція.

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Теги: ДТП, смерть
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