На Волині сталася смертальна ДТП
Сьогодні, 21:15
20-го листопада близько 17:30 у селі Заріччя Володимирської громади авто наїхало на пішохода, який в темну пору переходив дорогу у невстановленому місці.
Про це пише БУГ.
Пішохода забрала швидка на той момент він був живий. Але, як БУГу стало відомо з власних джерел, у лікарні, на жаль, чоловік помер.
На місці працює поліція.
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Про це пише БУГ.
Пішохода забрала швидка на той момент він був живий. Але, як БУГу стало відомо з власних джерел, у лікарні, на жаль, чоловік помер.
На місці працює поліція.
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