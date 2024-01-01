Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 21 листопада



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Невеликий сніг, мокрий сніг. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.



Волинська область



Хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликий сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 21 листопада.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Невеликий сніг, мокрий сніг. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.Хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликий сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.

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