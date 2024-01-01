Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 21 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 21 листопада
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий сніг, мокрий сніг. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.
Волинська область
Хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликий сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 21 листопада
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий сніг, мокрий сніг. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.
Волинська область
Хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликий сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 листопада
Сьогодні, 20:00
Україна вперше вдарила по росії ракетами Storm Shadow
Сьогодні, 19:23
Наслідки негоди: у Києві дерево вбило жінку
Сьогодні, 18:19
Підсумок для гранати: чому важливо ним користуватися для зберігання боєприпасів та як вибрати
Сьогодні, 17:45