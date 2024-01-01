Україна вперше вдарила по росії ракетами Storm Shadow





Про це пише Bloomberg, покликаючись на власні джерела, повідомляє



Співрозмовники агентства зазначили, що Україні все-таки дозволили завдавати ударів цими ракетами по території рф — це відповідь на розгортання росією північнокорейських військ.



Тим часом низка російських Telegram-каналів публікують відео, на яких помітно нібито приліт ракети Storm Shadow. Імовірно, ними вдарили по Курській області.



Раніше «РБК-Україна» з посиланням на високопоставлене джерело у військово-політичних колах теж стверджувало, що Україна отримала дозвіл на використання ракет Storm Shadow/SCALP, але тільки по території Курської області. Водночас офіційно міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявляв, що надання такого дозволу досі є лише «варіантом на столі переговорів».



Далекобійні ракети для України



17 листопада газета New York Times із посиланням на американських посадовців повідомила, що президент США Джо Байден дозволив українським військовим використати далекобійні ракети ATACMS для ударів по території росії. Згодом про це також написало інформаційне агентство Reuters.



Як пояснили співрозмовники журналістів, дозвіл на застосування ATACMS став відповіддю на рішення росії залучити війська КНДР для війни проти України.



Президент Володимир Зеленський опосередковано підтвердив цю інформацію, зазначивши, що «ракети самі за себе скажуть».



19 листопада в Генеральному штабі ЗСУ повідомили про ураження російського арсеналу у Брянській області, який належав Головному ракетно-артилерійському управлінню російського міноборони. Українські ЗМІ, покликаючись на власні джерела, писали, що його уразили за допомогою ракет ATACMS.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна вперше застосувала франко-британські крилаті ракети Storm Shadow для ударів по території росії.Про це пише Bloomberg, покликаючись на власні джерела, повідомляє Громадське Співрозмовники агентства зазначили, що Україні все-таки дозволили завдавати ударів цими ракетами по території рф — це відповідь на розгортання росією північнокорейських військ.Тим часом низка російських Telegram-каналів публікують відео, на яких помітно нібито приліт ракети Storm Shadow. Імовірно, ними вдарили по Курській області.Раніше «РБК-Україна» з посиланням на високопоставлене джерело у військово-політичних колах теж стверджувало, що Україна отримала дозвіл на використання ракет Storm Shadow/SCALP, але тільки по території Курської області. Водночас офіційно міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявляв, що надання такого дозволу досі є лише «варіантом на столі переговорів».17 листопада газета New York Times із посиланням на американських посадовців повідомила, що президент США Джо Байден дозволив українським військовим використати далекобійні ракети ATACMS для ударів по території росії. Згодом про це також написало інформаційне агентство Reuters.Як пояснили співрозмовники журналістів, дозвіл на застосування ATACMS став відповіддю на рішення росії залучити війська КНДР для війни проти України.Президентопосередковано підтвердив цю інформацію, зазначивши, що «ракети самі за себе скажуть».19 листопада в Генеральному штабі ЗСУ повідомили про ураження російського арсеналу у Брянській області, який належав Головному ракетно-артилерійському управлінню російського міноборони. Українські ЗМІ, покликаючись на власні джерела, писали, що його уразили за допомогою ракет ATACMS.

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