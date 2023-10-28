Наслідки негоди: у Києві дерево вбило жінку

Наслідки негоди: у Києві дерево вбило жінку
У Шевченківському районі Києва від сильного вітру впало дерево і вбило жінку.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на співрозмовника у Шевченківській РДА.

"У Шевченківському районі, поблизу кінотеатру "Київська Русь" на жінку 1947 року народження впало дерево. Від отриманих травм вона померла", - йдеться в повідомленні.

У столиці та в Київській області у середу 20 листопада фіксується сильний вітер.
Наслідки негоди: у Києві дерево вбило жінку

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Теги: Київ, негода, дерево, жінка
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