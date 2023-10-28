Наслідки негоди: у Києві дерево вбило жінку
Сьогодні, 18:19
У Шевченківському районі Києва від сильного вітру впало дерево і вбило жінку.
Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на співрозмовника у Шевченківській РДА.
"У Шевченківському районі, поблизу кінотеатру "Київська Русь" на жінку 1947 року народження впало дерево. Від отриманих травм вона померла", - йдеться в повідомленні.
У столиці та в Київській області у середу 20 листопада фіксується сильний вітер.
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Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на співрозмовника у Шевченківській РДА.
"У Шевченківському районі, поблизу кінотеатру "Київська Русь" на жінку 1947 року народження впало дерево. Від отриманих травм вона померла", - йдеться в повідомленні.
У столиці та в Київській області у середу 20 листопада фіксується сильний вітер.
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