Наслідки негоди: у Києві дерево вбило жінку





Про це повідомляє



"У Шевченківському районі, поблизу кінотеатру "Київська Русь" на жінку 1947 року народження впало дерево. Від отриманих травм вона померла", - йдеться в повідомленні.



У столиці та в Київській області у середу 20 листопада фіксується сильний вітер.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Шевченківському районі Києва від сильного вітру впало дерево і вбило жінку.Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на співрозмовника у Шевченківській РДА."У Шевченківському районі, поблизу кінотеатру "Київська Русь" на жінку 1947 року народження впало дерево. Від отриманих травм вона померла", - йдеться в повідомленні.У столиці та в Київській області у середу 20 листопада фіксується сильний вітер.

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