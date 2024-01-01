Весілля на фронті: бойова медикиня з Волині вийшла заміж за військового

Дарія.



Про це пише



Її обранцем став Олександр Корінчук. Військові зареєстували шлюб 18 листопада 2024 року у Краматорську.



Олександр – водій, має звання старший сержант. Дарія – медикиня, молодша сержантка. У лавах Збройних сил України перебувають з 2022 року.



Зараз знаходяться на Торецькому напрямку. Обоє працюють в медичному пункті та евакуюють поранених.



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