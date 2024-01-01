Весілля на фронті: бойова медикиня з Волині вийшла заміж за військового

Весілля на фронті: бойова медикиня з Волині вийшла заміж за військового
На Донеччині одружилася військовослужбовиця зі Старої Вижівки Дарія.

Про це пише Район. Стара Вижівка.

Її обранцем став Олександр Корінчук. Військові зареєстували шлюб 18 листопада 2024 року у Краматорську.

Олександр – водій, має звання старший сержант. Дарія – медикиня, молодша сержантка. У лавах Збройних сил України перебувають з 2022 року.

Зараз знаходяться на Торецькому напрямку. Обоє працюють в медичному пункті та евакуюють поранених.
Весілля на фронті: бойова медикиня з Волині вийшла заміж за військового
Весілля на фронті: бойова медикиня з Волині вийшла заміж за військового

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: військова, одруження, Волинь, варте уваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Наслідки негоди: у Києві дерево вбило жінку
Сьогодні, 18:19
Підсумок для гранати: чому важливо ним користуватися для зберігання боєприпасів та як вибрати
Сьогодні, 17:45
Весілля на фронті: бойова медикиня з Волині вийшла заміж за військового
Сьогодні, 17:29
«Як кохався дон Перлімплін...»: у Волинському театрі ляльок покажуть виставу для дорослих
Сьогодні, 17:00
Рада прийняла закон, який має спростити переселенцям пошук житла
Сьогодні, 16:50
Схожі новини
Боєць з Волині отримав нагороду від Сирського Боєць з Волині отримав нагороду від Сирського
03 жовтень, 15:42
Пара в спорті та в житті: волинянин Станіслав Самолюк і Дарія Котик одружилися Пара в спорті та в житті: волинянин Станіслав Самолюк і Дарія Котик одружилися
14 червень, 10:10
Зорепад одружень: на Великдень у волинській громаді побралися три пари. ФОТО Зорепад одружень: на Великдень у волинській громаді побралися три пари. ФОТО
10 травень, 08:25
Парамедик з Камінь-Каширщини одружився з «Міс Україна» Парамедик з Камінь-Каширщини одружився з «Міс Україна»
19 березень, 20:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Наслідки негоди: у Києві дерево вбило жінку
Сьогодні, 18:19
 0
Підсумок для гранати: чому важливо ним користуватися для зберігання боєприпасів та як вибрати
Сьогодні, 17:45
 0
Весілля на фронті: бойова медикиня з Волині вийшла заміж за військового
Сьогодні, 17:29
 0
«Як кохався дон Перлімплін...»: у Волинському театрі ляльок покажуть виставу для дорослих
Сьогодні, 17:00
 0
Рада прийняла закон, який має спростити переселенцям пошук житла
Сьогодні, 16:50
 0
Медіа
відео
1/8