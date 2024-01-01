Весілля на фронті: бойова медикиня з Волині вийшла заміж за військового
Сьогодні, 17:29
На Донеччині одружилася військовослужбовиця зі Старої Вижівки Дарія.
Про це пише Район. Стара Вижівка.
Її обранцем став Олександр Корінчук. Військові зареєстували шлюб 18 листопада 2024 року у Краматорську.
Олександр – водій, має звання старший сержант. Дарія – медикиня, молодша сержантка. У лавах Збройних сил України перебувають з 2022 року.
Зараз знаходяться на Торецькому напрямку. Обоє працюють в медичному пункті та евакуюють поранених.
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Про це пише Район. Стара Вижівка.
Її обранцем став Олександр Корінчук. Військові зареєстували шлюб 18 листопада 2024 року у Краматорську.
Олександр – водій, має звання старший сержант. Дарія – медикиня, молодша сержантка. У лавах Збройних сил України перебувають з 2022 року.
Зараз знаходяться на Торецькому напрямку. Обоє працюють в медичному пункті та евакуюють поранених.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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