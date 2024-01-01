«Як кохався дон Перлімплін...»: у Волинському театрі ляльок покажуть виставу для дорослих

У неділю, 24 листопада, у Волинському театрі ляльок відбудеться перший прем'єрний показ вистави «Як кохався дон Перлімплін з Белісою в саду».Режисервизначає жанр постановки – трагіфарс.На глядачів чекають гіперболізовані, наївні, можливо, смішні образи персонажів. Героїв переслідують трагічні ситуації, які змінюють їхнє життя та впливають на вчинки.Волинський академічний обласний театр ляльок готує прем’єру для дорослого глядача «Як кохався дон Пелімплін з Белісою в саду». Федеріко Гарсія Лорка написав цю п’єсу для камерних постановок у 1930 році. І вона стала популярною не тільки в Іспанії, але й по всьому світу. Українські режисери теж неодноразово зверталися до цього матеріалу.У творчості Лорки є особливий зв’язок з містикою. В його драматургії дослідники прослідковують, як реальність переплітається з фантастичним та сюрреалістичним. Навіть у цій п’єсі він використовує прийом відсторонення та втручання вищих сил у життя героїв.