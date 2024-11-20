Росія від імені ГУР поширює фейкові повідомлення про «масований удар» по Україні
Сьогодні, 16:31
Головне управління розвідки МО України заявило, що повідомлення про нібито "особливо масовані" ракетно-бомбові удари по українських містах, які розповсюджуються в соцмережах і месенджерах від імені ГУР, є російськими фейками.
Про це пише Українська правда з посиланням на ГУР.
Повідомляється, що месенджерами та соціальними мережами нібито від імені ГУР розповсюджується повідомлення про загрозу "особливо масованого" ракетно-бомбового удару по українським містам 20 листопада.
У відомстві зазначають, що дане повідомлення – фейк, воно містить типове для російських інформаційно-психологічних операцій граматичні помилки. ГУР закликало громадян довіряти лише офіційним джерелам інформації, а також зберігати спокій.
"Ворог, за неможливості підкорити українців силою, вдається до заходів залякування і психологічного тиску на суспільство. Просимо бути пильними та стійкими. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги – безпечніше перечекати в укритті. Втім, закликаємо не піддаватись панічним настроям", - йдеться в повідомленні.
Раніше Сполучені Штати повідомили, що вирішили закрити своє посольство у Києві 20 листопада, оскільки отримали інформацію про загрозу великої повітряної атаки з боку РФ цього дня.
Співрозмовники "Української правди" у дипмісії розповів, що закриття Посольства США у Києві 20 листопада пов’язане з загрозою комбінованого російського удару з використанням дронів та ракет, про загрозу ядерного удару наразі не йдеться.
Посольство Іспанії та Італії у Києві також повідомили, що тимчасово припинили роботу в столиці після отримання "конкретної" інформації про загрозу масштабного авіаудару 20 листопада.
Європейська комісія наголосила, що рішення про діяльність дипломатичних установ в Україні ухвалюється національною владою кожної країни. При цьому в Брюсселі запевнили, що представництво ЄС у Києві продовжує працювати у звичному режимі без запровадження додаткових заходів безпеки.
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Про це пише Українська правда з посиланням на ГУР.
Повідомляється, що месенджерами та соціальними мережами нібито від імені ГУР розповсюджується повідомлення про загрозу "особливо масованого" ракетно-бомбового удару по українським містам 20 листопада.
У відомстві зазначають, що дане повідомлення – фейк, воно містить типове для російських інформаційно-психологічних операцій граматичні помилки. ГУР закликало громадян довіряти лише офіційним джерелам інформації, а також зберігати спокій.
"Ворог, за неможливості підкорити українців силою, вдається до заходів залякування і психологічного тиску на суспільство. Просимо бути пильними та стійкими. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги – безпечніше перечекати в укритті. Втім, закликаємо не піддаватись панічним настроям", - йдеться в повідомленні.
Раніше Сполучені Штати повідомили, що вирішили закрити своє посольство у Києві 20 листопада, оскільки отримали інформацію про загрозу великої повітряної атаки з боку РФ цього дня.
Співрозмовники "Української правди" у дипмісії розповів, що закриття Посольства США у Києві 20 листопада пов’язане з загрозою комбінованого російського удару з використанням дронів та ракет, про загрозу ядерного удару наразі не йдеться.
Посольство Іспанії та Італії у Києві також повідомили, що тимчасово припинили роботу в столиці після отримання "конкретної" інформації про загрозу масштабного авіаудару 20 листопада.
Європейська комісія наголосила, що рішення про діяльність дипломатичних установ в Україні ухвалюється національною владою кожної країни. При цьому в Брюсселі запевнили, що представництво ЄС у Києві продовжує працювати у звичному режимі без запровадження додаткових заходів безпеки.
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