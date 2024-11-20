Росія від імені ГУР поширює фейкові повідомлення про «масований удар» по Україні





Про це пише



Повідомляється, що месенджерами та соціальними мережами нібито від імені ГУР розповсюджується повідомлення про загрозу "особливо масованого" ракетно-бомбового удару по українським містам 20 листопада.



У відомстві зазначають, що дане повідомлення – фейк, воно містить типове для російських інформаційно-психологічних операцій граматичні помилки. ГУР закликало громадян довіряти лише офіційним джерелам інформації, а також зберігати спокій.



"Ворог, за неможливості підкорити українців силою, вдається до заходів залякування і психологічного тиску на суспільство. Просимо бути пильними та стійкими. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги – безпечніше перечекати в укритті. Втім, закликаємо не піддаватись панічним настроям", - йдеться в повідомленні.



Раніше Сполучені Штати повідомили, що вирішили закрити своє посольство у Києві 20 листопада, оскільки отримали інформацію про загрозу великої повітряної атаки з боку РФ цього дня.



Співрозмовники "Української правди" у дипмісії розповів, що закриття Посольства США у Києві 20 листопада пов’язане з загрозою комбінованого російського удару з використанням дронів та ракет, про загрозу ядерного удару наразі не йдеться.



Посольство Іспанії та Італії у Києві також повідомили, що тимчасово припинили роботу в столиці після отримання "конкретної" інформації про загрозу масштабного авіаудару 20 листопада.



Європейська комісія наголосила, що рішення про діяльність дипломатичних установ в Україні ухвалюється національною владою кожної країни. При цьому в Брюсселі запевнили, що представництво ЄС у Києві продовжує працювати у звичному режимі без запровадження додаткових заходів безпеки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головне управління розвідки МО України заявило, що повідомлення про нібито "особливо масовані" ракетно-бомбові удари по українських містах, які розповсюджуються в соцмережах і месенджерах від імені ГУР, є російськими фейками.Про це пише Українська правда з посиланням на ГУР.Повідомляється, що месенджерами та соціальними мережами нібито від імені ГУР розповсюджується повідомлення про загрозу "особливо масованого" ракетно-бомбового удару по українським містам 20 листопада.У відомстві зазначають, що дане повідомлення – фейк, воно містить типове для російських інформаційно-психологічних операцій граматичні помилки. ГУР закликало громадян довіряти лише офіційним джерелам інформації, а також зберігати спокій."Ворог, за неможливості підкорити українців силою, вдається до заходів залякування і психологічного тиску на суспільство. Просимо бути пильними та стійкими. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги – безпечніше перечекати в укритті. Втім, закликаємо не піддаватись панічним настроям", - йдеться в повідомленні.Раніше Сполучені Штати повідомили, що вирішили закрити своє посольство у Києві 20 листопада, оскільки отримали інформацію про загрозу великої повітряної атаки з боку РФ цього дня.Співрозмовники "Української правди" у дипмісії розповів, що закриття Посольства США у Києві 20 листопада пов’язане з загрозою комбінованого російського удару з використанням дронів та ракет, про загрозу ядерного удару наразі не йдеться.Посольство Іспанії та Італії у Києві також повідомили, що тимчасово припинили роботу в столиці після отримання "конкретної" інформації про загрозу масштабного авіаудару 20 листопада.Європейська комісія наголосила, що рішення про діяльність дипломатичних установ в Україні ухвалюється національною владою кожної країни. При цьому в Брюсселі запевнили, що представництво ЄС у Києві продовжує працювати у звичному режимі без запровадження додаткових заходів безпеки.

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