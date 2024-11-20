The Times: у ЗСУ є лише близько 50 ракет ATACMS, бо Україна в кінці списку на постачання





Про це пише



Видання пише, що ці ракети настільки високо цінуються в усьому світі, що США експортували їх до багатьох країн, включаючи Австралію, Південну Корею, Румунію, Грецію, Туреччину, Польщу та Марокко. Як наслідок, Україна опинилася в кінці списку.



"Хоча Пентагон не надав жодних даних, вважається, що у київського уряду на сьогодні є близько 50 ракет", – повідомило видання.



Зазначається, що в України достатньо ракетних установок HIMARS і MLRS, щоб запускати їх, але в умовах обмеженого постачання українському військовому командуванню доведеться ретельно обирати цілі на території Росії для атаки.



Нагадаємо, що офіційні американські посадовці досі не підтверджують дозволу Україні бити американською зброєю по Росії.



Однак непублічно там підтвердили, що Україна вперше застосувала далекобійні ракети ATACMS по цілях на території Росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Британське видання The Times написало, що Україна має у своєму розпорядженні лише близько пів сотні американських тактичних ракет ATACMS.Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Times.Видання пише, що ці ракети настільки високо цінуються в усьому світі, що США експортували їх до багатьох країн, включаючи Австралію, Південну Корею, Румунію, Грецію, Туреччину, Польщу та Марокко. Як наслідок, Україна опинилася в кінці списку."Хоча Пентагон не надав жодних даних, вважається, що у київського уряду на сьогодні є близько 50 ракет", – повідомило видання.Зазначається, що в України достатньо ракетних установок HIMARS і MLRS, щоб запускати їх, але в умовах обмеженого постачання українському військовому командуванню доведеться ретельно обирати цілі на території Росії для атаки.Нагадаємо, що офіційні американські посадовці досі не підтверджують дозволу Україні бити американською зброєю по Росії.Однак непублічно там підтвердили, що Україна вперше застосувала далекобійні ракети ATACMS по цілях на території Росії.

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