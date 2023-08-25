Трагедія на Рівненщині: внаслідок пожежі загинули троє дітей

Трагедія на Рівненщині: внаслідок пожежі загинули троє дітей
20 листопада о 10:00 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у селі Певжа по вулиці Набережна, Острожецької ТГ, Дубенського району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Рівненщини.

На місце події було направлено чергове відділення рятувальників 6-го державного пожежно-рятувального поста та місцеву пожежну команду села Острожець.

До прибуття співробітників ДСНС громадяни на власному транспорті везли на зустріч швидкій чотирьох хлопчиків: 2-х - 2020 р.н., 2022 р.н. та 2024 р.н. Зустрівши авто, медики констатували смерть однієї дитини та проводили реанімаційні заходи іншим. На жаль, двох дітей врятувати не вдалося. Дитину 2024 року народження госпіталізовано до медичного закладу.

Пожежу було ліквідовано до прибуття рятувальних підрозділів на площі 5 м. кв. Вогонь пошкодив речі та меблі в кімнаті житлового будинку.

Наразі на місці події працює оперативна група Головного управління ДСНС для встановлення ймовірної причини пожежі.

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Теги: Рівненщина, пожежа, діти
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