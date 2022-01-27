Створила канал, де повідомляла про пересування ТЦК: на Волині судили громадянку Білорусі





Жінка створила у Telegram канал, де поширювала інформацію про мобілізаційні заходи і пересування військовослужбовців Терцентру комплектування і соцпідтримки (ТЦК), йдеться у вироку, пише



Справу жінки розглянув Любешівський районний суд. У матеріалах кримінального провадження зазначили, що канал у месенджері обвинувачена створила орієнтовно у квітні 2024 року. За даними слідства, жінка адмініструвала чат, сама наповнювала його адресами і світлинами з групами оповіщення ТЦК і розміщувала подібні дописи від підписників.



Свою вину жінка визнала повністю. За рішенням суду наступні 3 роки громадянка Білорусі буде перебувати під пробаційним наглядом. Телефон, з якого обвинувачена поширювала інформацію — вилучили в дохід держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Громадянку Білорусі, яка живе у Камінь-Каширському районі на Волині, визнали винною у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ.Жінка створила у Telegram канал, де поширювала інформацію про мобілізаційні заходи і пересування військовослужбовців Терцентру комплектування і соцпідтримки (ТЦК), йдеться у вироку, пише Суспільне Справу жінки розглянув Любешівський районний суд. У матеріалах кримінального провадження зазначили, що канал у месенджері обвинувачена створила орієнтовно у квітні 2024 року. За даними слідства, жінка адмініструвала чат, сама наповнювала його адресами і світлинами з групами оповіщення ТЦК і розміщувала подібні дописи від підписників.Свою вину жінка визнала повністю. За рішенням суду наступні 3 роки громадянка Білорусі буде перебувати під пробаційним наглядом. Телефон, з якого обвинувачена поширювала інформацію — вилучили в дохід держави.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію