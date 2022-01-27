Створила канал, де повідомляла про пересування ТЦК: на Волині судили громадянку Білорусі

Створила канал, де повідомляла про пересування ТЦК: на Волині судили громадянку Білорусі
Громадянку Білорусі, яка живе у Камінь-Каширському районі на Волині, визнали винною у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ.

Жінка створила у Telegram канал, де поширювала інформацію про мобілізаційні заходи і пересування військовослужбовців Терцентру комплектування і соцпідтримки (ТЦК), йдеться у вироку, пише Суспільне.

Справу жінки розглянув Любешівський районний суд. У матеріалах кримінального провадження зазначили, що канал у месенджері обвинувачена створила орієнтовно у квітні 2024 року. За даними слідства, жінка адмініструвала чат, сама наповнювала його адресами і світлинами з групами оповіщення ТЦК і розміщувала подібні дописи від підписників.

Свою вину жінка визнала повністю. За рішенням суду наступні 3 роки громадянка Білорусі буде перебувати під пробаційним наглядом. Телефон, з якого обвинувачена поширювала інформацію — вилучили в дохід держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Білорусь, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Трагедія на Рівненщині: внаслідок пожежі загинули троє дітей
Сьогодні, 15:07
Рада підтримала законопроєкт про ліквідацію МСЕК
Сьогодні, 14:54
Створила канал, де повідомляла про пересування ТЦК: на Волині судили громадянку Білорусі
Сьогодні, 14:11
Волинянина, у якого знайшли автомат Калашникова та набої, взяли під варту
Сьогодні, 13:44
У 18 років підписав контракт із ЗСУ: у госпіталі помер Герой з Волині Іван Бадивський
Сьогодні, 13:21
Схожі новини
Волинський суд оштрафував громадянку Білорусі на 9 мільйонів через порушення митних правил Волинський суд оштрафував громадянку Білорусі на 9 мільйонів через порушення митних правил
20 жовтень, 15:07
На Волині судитимуть керівника білоруського підприємства, який привласнив понад мільйон гривень на ремонті дороги На Волині судитимуть керівника білоруського підприємства, який привласнив понад мільйон гривень на ремонті дороги
27 січень, 2022, 10:29
Білоруська спецслужба найняла волинянина для шпигунства за українськими прикордонниками Білоруська спецслужба найняла волинянина для шпигунства за українськими прикордонниками
13 жовтень, 2020, 13:02
Затримання великої партії кокаїну на «Ягодині»: подробиці суду Затримання великої партії кокаїну на «Ягодині»: подробиці суду
09 вересень, 2018, 12:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Трагедія на Рівненщині: внаслідок пожежі загинули троє дітей
Сьогодні, 15:07
 0
Рада підтримала законопроєкт про ліквідацію МСЕК
Сьогодні, 14:54
 0
Створила канал, де повідомляла про пересування ТЦК: на Волині судили громадянку Білорусі
Сьогодні, 14:11
 0
Волинянина, у якого знайшли автомат Калашникова та набої, взяли під варту
Сьогодні, 13:44
 0
У 18 років підписав контракт із ЗСУ: у госпіталі помер Герой з Волині Іван Бадивський
Сьогодні, 13:21
 0
Медіа
відео
1/8