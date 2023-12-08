Волинянина, у якого знайшли автомат Калашникова та набої, взяли під варту
Сьогодні, 13:44
Незаконно придбав автомат Калашникова та набої – волинянина взяли під варту.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 29-річному жителю села Мукошин повідомлено про підозру у придбанні, носінні та зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч.1 ст. 263 КК України).
За даними слідства, раніше судимий чоловік, перебуваючи на іспитовому строці, незаконно придбав автомат Калашникова та возив його у власному авто. Увечері 10 листопада 2024 року у селі Ветли Камінь-Каширського району поліцейські викрили ці незаконні дії, бо, помітивши службовий автомобіль поліції, волиняни узяв автомат та утік, а зброю залишив неподалік.
Під час обшуку його оселі правоохоронці виявили також набої, які чоловік придбав та зберігав незаконно.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 29-річному жителю села Мукошин повідомлено про підозру у придбанні, носінні та зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч.1 ст. 263 КК України).
За даними слідства, раніше судимий чоловік, перебуваючи на іспитовому строці, незаконно придбав автомат Калашникова та возив його у власному авто. Увечері 10 листопада 2024 року у селі Ветли Камінь-Каширського району поліцейські викрили ці незаконні дії, бо, помітивши службовий автомобіль поліції, волиняни узяв автомат та утік, а зброю залишив неподалік.
Під час обшуку його оселі правоохоронці виявили також набої, які чоловік придбав та зберігав незаконно.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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