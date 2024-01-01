ТОП-5 послуг для учасників бойових дій від Волинського центру зайнятості
Сьогодні, 13:00
У час війни дедалі більше захисників та захисниць України повертаються до цивільного життя, стаючи ветеранами.
Після завершення служби багато хто постає перед важливим питанням: де знайти своє місце в мирному житті?
Не всі можуть чи хочуть повертатися на попереднє місце роботи, тож пошук нового напрямку стає актуальним.
Журналісти Волинь Post разом з працівниками Волинського обласного центру зайнятості зібрали ТОП-5 державних послуг, якими можуть скористатися учасники бойових дій.
Зазначають, що з початку 2024 року у центрах зайнятості області послуги отримали 757 учасників бойових дій.
Учасник бойових дій після демобілізації може звернутися до Волинського центру зайнятості, де йому допоможуть з працевлаштування.
Переглянути актуальні вакансії в межах області можна на Єдиному порталі вакансій Державного центру зайнятості.
Там, завдяки фільтрам, можна обрати локацію, галузь, вид зайнятості, професію чи спеціальність, а також бажану заробітну плату. І система відбере дані за вашим запитом.
Ваучер на навчання – це документ, який одноразово дає право на перепідготовку, навчання або підвищення кваліфікації за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування.
Сума ваучера – не більше 30 280 грн. Якщо вартість навчання/перенавчання більша – різницю сплачує особа або роботодавець.
З допомогою ваучера учасники бойових дій можуть навчатися за 95 професіями та 60 спеціальностями.
Детальніше про це можна прочитати тут.
Учасник (-ця) бойових дій може отримати ваучер за умови:
- наявності документа учасника бойових дій;
- документа про професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту;
- якщо не досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;
- не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітний (-а);
- не проходили упродовж останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;
- не отримували ваучер раніше.
Перелік закладів освіти, в яких можна навчатися за ваучерами, дивіться тут.
Відповіді на найбільш поширені запитання щодо ваучерів тут.
Подати заявку на отримання ваучера можна онлайн або звернувшись до найближчого центру зайнятості області.
Служба зайнятості реалізовує експериментальний проєкт з організації професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості.
Для чого цей проєкт?
Для підтримки конкурентоспроможності учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни шляхом професійного навчання.
Перелік професій та освітніх програм для організації навчання – тут.
Які документи необхідно надати для навчання?
- документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України або спеціальний статус особи;
- посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;
- документ про професійну (професійно-технічну) чи фахову передвищу, чи вищу освіту або дублікати таких документів, або єДокумент про освіту (за наявності);
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті громадянина України), який надається у разі відсутності в паспорті громадянина України інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Особи з інвалідністю внаслідок війни подають також копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та індивідуальну програму реабілітації.
Які є форми навчання?
Професійне навчання здобувачів освіти здійснюється за очною (денною, вечірньою), дистанційною, дуальною формами або шляхом їх поєднання.
Де потрібно буде проживати, якщо учасник програми немісцевий?
Якщо здобувач освіти обирає заклад для проходження професійного навчання, що знаходиться поза межами його задекларованого чи зареєстрованого місця проживання, йому, а також супроводжуючій особі (у разі, якщо здобувач є особою з інвалідністю внаслідок війни І групи), надається місце для проживання на час навчання.
Також таким учасникам компенсуються витрати за проїзд від місця проживання до закладу освіти. Компенсація надається за день до початку навчання та день після його завершення за умови наявності підтверджувальних документів.
Який документ отримають слухачі після закінчення навчання?
За результатами професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за робітничими професіями здобувачі освіти отримують свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.
За результатами підвищення кваліфікації, у тому числі за освітніми програмами, здобувачі освіти отримують документ про підвищення кваліфікації.
Подати заявку на навчання можна онлайн або звернувшись до найближчого центру зайнятості.
Грант на започаткування чи розвиток власного бізнесу можуть отримати:
- фізичні особи або діючі підприємці, які мають статус учасників бойових дій;
- особи з інвалідністю внаслідок війни або члени їх сімей (чоловік/дружина);
- а також члени сімей тих, хто загинув, пропав безвісти або помер внаслідок війни.
Для членів сім'ї (чоловік, дружина) надаються гранти:
- до 250 тис. грн (якщо створюється одне робоче місце);
- від 250 тис. до 500 тис. грн (якщо створюється два робочих місця).
Для учасників бойових дій та/або осіб з інвалідністю внаслідок війни, зареєстрованих як ФОП:
- до 250 000 гривень (одне робоче місце);
- від 250 тис. до 500 тис. грн (два робочих місця);
- від 500 тис. до 1 млн грн (серед умов – створюється чотири робочих місця; отримувач має бути зареєстрований як ФОП не менше 12 місяців до подання заяви; мусить внести 30% вартості проєкту власними або кредитними коштами).
Один і той самий ФОП може подати документи на отримання грантів за програмами «Власна справа» та «Грант на власну справу учасникам бойових дій». Однак один підприємець не може отримати декілька грантів за однією програмою.
Подати заявку можна тут.
Єдине вікно – це електронний ресурс, в якому зосереджені послуги від неурядових організацій для ветеранів і ветеранок, внутрішньо переміщених громадян, людей з інвалідністю.
Завдяки фільтрам, можна обрати громаду, в якій зручно отримувати послуги та безпосередньо громадську організацію чи благодійний фонд, який їх надає.
Знайомтеся з ресурсом – тут.
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Після завершення служби багато хто постає перед важливим питанням: де знайти своє місце в мирному житті?
Не всі можуть чи хочуть повертатися на попереднє місце роботи, тож пошук нового напрямку стає актуальним.
Журналісти Волинь Post разом з працівниками Волинського обласного центру зайнятості зібрали ТОП-5 державних послуг, якими можуть скористатися учасники бойових дій.
Зазначають, що з початку 2024 року у центрах зайнятості області послуги отримали 757 учасників бойових дій.
Працевлаштування
Учасник бойових дій після демобілізації може звернутися до Волинського центру зайнятості, де йому допоможуть з працевлаштування.
Переглянути актуальні вакансії в межах області можна на Єдиному порталі вакансій Державного центру зайнятості.
Там, завдяки фільтрам, можна обрати локацію, галузь, вид зайнятості, професію чи спеціальність, а також бажану заробітну плату. І система відбере дані за вашим запитом.
Ваучери на навчання
Ваучер на навчання – це документ, який одноразово дає право на перепідготовку, навчання або підвищення кваліфікації за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування.
Сума ваучера – не більше 30 280 грн. Якщо вартість навчання/перенавчання більша – різницю сплачує особа або роботодавець.
З допомогою ваучера учасники бойових дій можуть навчатися за 95 професіями та 60 спеціальностями.
Детальніше про це можна прочитати тут.
Учасник (-ця) бойових дій може отримати ваучер за умови:
- наявності документа учасника бойових дій;
- документа про професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту;
- якщо не досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;
- не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітний (-а);
- не проходили упродовж останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;
- не отримували ваучер раніше.
Перелік закладів освіти, в яких можна навчатися за ваучерами, дивіться тут.
Відповіді на найбільш поширені запитання щодо ваучерів тут.
Подати заявку на отримання ваучера можна онлайн або звернувшись до найближчого центру зайнятості області.
Експериментальний проєкт з організації професійного навчання
Служба зайнятості реалізовує експериментальний проєкт з організації професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості.
Для чого цей проєкт?
Для підтримки конкурентоспроможності учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни шляхом професійного навчання.
Перелік професій та освітніх програм для організації навчання – тут.
Які документи необхідно надати для навчання?
- документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України або спеціальний статус особи;
- посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;
- документ про професійну (професійно-технічну) чи фахову передвищу, чи вищу освіту або дублікати таких документів, або єДокумент про освіту (за наявності);
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті громадянина України), який надається у разі відсутності в паспорті громадянина України інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Особи з інвалідністю внаслідок війни подають також копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та індивідуальну програму реабілітації.
Які є форми навчання?
Професійне навчання здобувачів освіти здійснюється за очною (денною, вечірньою), дистанційною, дуальною формами або шляхом їх поєднання.
Де потрібно буде проживати, якщо учасник програми немісцевий?
Якщо здобувач освіти обирає заклад для проходження професійного навчання, що знаходиться поза межами його задекларованого чи зареєстрованого місця проживання, йому, а також супроводжуючій особі (у разі, якщо здобувач є особою з інвалідністю внаслідок війни І групи), надається місце для проживання на час навчання.
Також таким учасникам компенсуються витрати за проїзд від місця проживання до закладу освіти. Компенсація надається за день до початку навчання та день після його завершення за умови наявності підтверджувальних документів.
Який документ отримають слухачі після закінчення навчання?
За результатами професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за робітничими професіями здобувачі освіти отримують свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.
За результатами підвищення кваліфікації, у тому числі за освітніми програмами, здобувачі освіти отримують документ про підвищення кваліфікації.
Подати заявку на навчання можна онлайн або звернувшись до найближчого центру зайнятості.
Гранти для ветеранів та членів їхніх сімей
Грант на започаткування чи розвиток власного бізнесу можуть отримати:
- фізичні особи або діючі підприємці, які мають статус учасників бойових дій;
- особи з інвалідністю внаслідок війни або члени їх сімей (чоловік/дружина);
- а також члени сімей тих, хто загинув, пропав безвісти або помер внаслідок війни.
Для членів сім'ї (чоловік, дружина) надаються гранти:
- до 250 тис. грн (якщо створюється одне робоче місце);
- від 250 тис. до 500 тис. грн (якщо створюється два робочих місця).
Для учасників бойових дій та/або осіб з інвалідністю внаслідок війни, зареєстрованих як ФОП:
- до 250 000 гривень (одне робоче місце);
- від 250 тис. до 500 тис. грн (два робочих місця);
- від 500 тис. до 1 млн грн (серед умов – створюється чотири робочих місця; отримувач має бути зареєстрований як ФОП не менше 12 місяців до подання заяви; мусить внести 30% вартості проєкту власними або кредитними коштами).
Один і той самий ФОП може подати документи на отримання грантів за програмами «Власна справа» та «Грант на власну справу учасникам бойових дій». Однак один підприємець не може отримати декілька грантів за однією програмою.
Подати заявку можна тут.
Єдине вікно
Єдине вікно – це електронний ресурс, в якому зосереджені послуги від неурядових організацій для ветеранів і ветеранок, внутрішньо переміщених громадян, людей з інвалідністю.
Завдяки фільтрам, можна обрати громаду, в якій зручно отримувати послуги та безпосередньо громадську організацію чи благодійний фонд, який їх надає.
Знайомтеся з ресурсом – тут.
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