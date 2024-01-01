У 18 років підписав контракт із ЗСУ: у госпіталі помер Герой з Волині Іван Бадивський





Про це пише



"Пелена смутку знову огорнула це село. Від тяжких поранень, отриманих на Херсонщині, в госпіталі помер Іван Бадивський, 1997 р.н.



Непростий був його життєвий шлях. У 18 років юнак підписав контракт із Збройними Силами України, присвятив себе служінню Батьківщини, розповів староста Борис Шубич. Іван – учасник АТО, брав участь у міжнародних військових навчаннях, побував у багатьох країнах світу.



Із початку повномасштабного вторгнення росії і до останнього свого подиху захищав рідну землю від окупантів", - йдеться в повідомленні.



Поховають воїна у Миколаєві, де проживають дружина та син.



Район – у жалобі.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війна забрала життя мешканця Люб’язя.Про це пише видання "Нове життя" "Пелена смутку знову огорнула це село. Від тяжких поранень, отриманих на Херсонщині, в госпіталі помер, 1997 р.н.Непростий був його життєвий шлях. У 18 років юнак підписав контракт із Збройними Силами України, присвятив себе служінню Батьківщини, розповів староста Борис Шубич. Іван – учасник АТО, брав участь у міжнародних військових навчаннях, побував у багатьох країнах світу.Із початку повномасштабного вторгнення росії і до останнього свого подиху захищав рідну землю від окупантів", - йдеться в повідомленні.Поховають воїна у Миколаєві, де проживають дружина та син.Район – у жалобі.

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