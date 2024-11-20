Рада підтримала надання відстрочки від мобілізації тим, чиї близькі родичі загинули на війні

Рада підтримала надання відстрочки від мобілізації тим, чиї близькі родичі загинули на війні
Сьогодні, 20 листопада, Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт 12104 надання відстрочки від мобілізації тим, чиї родичі загинули на війні.

Законопроєкт підтримали 304 депутати, повідомила нардеп Ірина Геращенко, пише LB.ua.

Таким чином, Рада в цілому підтримала зміни до статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо уточнення підстави для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації жінкам та чоловікам, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях.

Законом надається право на відстрочку від мобілізації тим, чиї близькі родичі зникли безвісти або загинули під час захисту України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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