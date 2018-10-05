Волинянин через ревнощі вдарив ножем знайомого: постраждалий - у реанімації
Сьогодні, 11:52
На ґрунті ревнощів: нововолинські поліцейські затримали чоловіка, який наніс тяжкі тілесні ушкодження односельцю.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 19 листопада, до лікарні з ножовим пораненням доставили 30-річного жителя Павлівської громади. Чоловіка госпіталізували до відділення реанімації.
Поліцейські з'ясували, що напередодні постраждалий прийшов до свого знайомого 29-річного односельця. Під час бійки на ґрунті ревнощів останній вдарив його ножем.
Зловмисника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України.
Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 19 листопада, до лікарні з ножовим пораненням доставили 30-річного жителя Павлівської громади. Чоловіка госпіталізували до відділення реанімації.
Поліцейські з'ясували, що напередодні постраждалий прийшов до свого знайомого 29-річного односельця. Під час бійки на ґрунті ревнощів останній вдарив його ножем.
Зловмисника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України.
Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У селі на Волині скажений кіт покусав місцевого мешканця
Сьогодні, 12:13
Волинянин через ревнощі вдарив ножем знайомого: постраждалий - у реанімації
Сьогодні, 11:52
У скількох водіїв на Волині вилучили водійські права
Сьогодні, 11:15
Путін може погодитися вийти з двох областей України, але вимагатиме її нейтралітету, — Reuters
Сьогодні, 10:52
Умєров нагородив трьох захисниць, які збили на Рівненщині російську ракету Х-101. ВІДЕО
Сьогодні, 10:30