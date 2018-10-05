Волинянин через ревнощі вдарив ножем знайомого: постраждалий - у реанімації

Волинянин через ревнощі вдарив ножем знайомого: постраждалий - у реанімації
На ґрунті ревнощів: нововолинські поліцейські затримали чоловіка, який наніс тяжкі тілесні ушкодження односельцю.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 19 листопада, до лікарні з ножовим пораненням доставили 30-річного жителя Павлівської громади. Чоловіка госпіталізували до відділення реанімації.

Поліцейські з'ясували, що напередодні постраждалий прийшов до свого знайомого 29-річного односельця. Під час бійки на ґрунті ревнощів останній вдарив його ножем.

Зловмисника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі.


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Теги: Волинь, поліція, ніж, ревнощі
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