У скількох водіїв на Волині вилучили водійські права

У скількох водіїв на Волині вилучили водійські права
Від початку 2024 року у 867 водіїв патрульні Волині вилучили права на керування автомобілем.

Про це у коментарі Суспільному розповіла старша інспекторка пресслужби Патрульної поліції Волинської області Єлена Барило. З її слів, позбавляють права керування через суд.

"Найчастіше водійське посвідчення забирали за керування в стані спʼяніння, порушення правил дорожнього руху, що спричинили пошкодження транспортного засобу, а також керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено обмеження у праві керування авто", — каже Єлена Барило.

За даними патрульної поліції, упродовж року посвідчення водія вилучали також у випадках невиконання водіями вимог про зупинку, порушення правил дорожнього руху, що спричинило створення аварійної обстановки, порушення правил руху через залізничні переїзди, а також повторне протягом року порушення водієм правил керування транспортним засобом.

Чи є цифра вилучень посвідчень водія у 2024 році більшою чи меншою ніж торік, старша інспекторка пресслужби не сказала. З її слів, у патрульній поліції Волині такої порівняльної статистики не ведеться.

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Теги: Волинь, водії, права
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Коментарі 1
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Єлена????старша інспекторка пресслужби Патрульної поліції Волинської області Єлена Барило. На росію її відправити
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