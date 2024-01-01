У скількох водіїв на Волині вилучили водійські права





Про це у коментарі Єлена Барило. З її слів, позбавляють права керування через суд.



"Найчастіше водійське посвідчення забирали за керування в стані спʼяніння, порушення правил дорожнього руху, що спричинили пошкодження транспортного засобу, а також керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено обмеження у праві керування авто", — каже Єлена Барило.



За даними патрульної поліції, упродовж року посвідчення водія вилучали також у випадках невиконання водіями вимог про зупинку, порушення правил дорожнього руху, що спричинило створення аварійної обстановки, порушення правил руху через залізничні переїзди, а також повторне протягом року порушення водієм правил керування транспортним засобом.



Чи є цифра вилучень посвідчень водія у 2024 році більшою чи меншою ніж торік, старша інспекторка пресслужби не сказала. З її слів, у патрульній поліції Волині такої порівняльної статистики не ведеться.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку 2024 року у 867 водіїв патрульні Волині вилучили права на керування автомобілем.Про це у коментарі Суспільному розповіла старша інспекторка пресслужби Патрульної поліції Волинської області. З її слів, позбавляють права керування через суд."Найчастіше водійське посвідчення забирали за керування в стані спʼяніння, порушення правил дорожнього руху, що спричинили пошкодження транспортного засобу, а також керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено обмеження у праві керування авто", — каже Єлена Барило.За даними патрульної поліції, упродовж року посвідчення водія вилучали також у випадках невиконання водіями вимог про зупинку, порушення правил дорожнього руху, що спричинило створення аварійної обстановки, порушення правил руху через залізничні переїзди, а також повторне протягом року порушення водієм правил керування транспортним засобом.Чи є цифра вилучень посвідчень водія у 2024 році більшою чи меншою ніж торік, старша інспекторка пресслужби не сказала. З її слів, у патрульній поліції Волині такої порівняльної статистики не ведеться.

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