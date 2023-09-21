Умєров нагородив трьох захисниць, які збили на Рівненщині російську ракету Х-101. ВІДЕО

Рустем Умєров нагородив трьох захисниць, завдяки роботі яких вдалося збити російську крилату ракету Х-101.



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"Сьогодні мав за честь особисто зустрітися із трьома неймовірними захисницями, які стали символом професіоналізму та відваги. Їхня злагоджена робота дозволила захистити важливий об’єкт критичної інфраструктури у Рівненській області, збивши російську крилату ракету Х-101", – повідомив Умєров.



Відео цієї бойової операції зняла старший солдат Ольга Максименко. Вона забезпечувала відеофіксацію, яка стала не лише доказом успішного виконання завдання, але й "мотивуючим моментом для всіх нас".



Старший солдат Валентина Стеблевець працювала з планшетом, контролювала повітряну обстановку і передавала ключову інформацію про ціль, а влучний пуск із ПЗРК «Ігла» виконала солдат Наталія Грабарчук, яка раніше пройшла два курси підготовки у навчальному центрі в Десні.



"Від імені Міністерства оборони та всієї України подякував Ользі, Валентині та Наталії за їхню відданість і сміливість та вручив заслужені відзнаки Міноборони", – зазначив міністр.



У повітряних силах раніше повідомляли, що це був перший бойовий пуск військовослужбовиці Наталії Грабарчук і перше влучання. Вона пройшла курси підготовки у навчальному центрі тривалістю п'ять місяців, опанувала різні типи ПЗРК.



До цього жінка працювала вихователькою у дитячому садочку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони Українинагородив трьох захисниць, завдяки роботі яких вдалося збити російську крилату ракету Х-101.Про це пише LB.ua "Сьогодні мав за честь особисто зустрітися із трьома неймовірними захисницями, які стали символом професіоналізму та відваги. Їхня злагоджена робота дозволила захистити важливий об’єкт критичної інфраструктури у Рівненській області, збивши російську крилату ракету Х-101", – повідомив Умєров.Відео цієї бойової операції зняла старший солдат. Вона забезпечувала відеофіксацію, яка стала не лише доказом успішного виконання завдання, але й "мотивуючим моментом для всіх нас".Старший солдатпрацювала з планшетом, контролювала повітряну обстановку і передавала ключову інформацію про ціль, а влучний пуск із ПЗРК «Ігла» виконала солдат, яка раніше пройшла два курси підготовки у навчальному центрі в Десні."Від імені Міністерства оборони та всієї України подякував Ользі, Валентині та Наталії за їхню відданість і сміливість та вручив заслужені відзнаки Міноборони", – зазначив міністр.У повітряних силах раніше повідомляли, що це був перший бойовий пуск військовослужбовиці Наталії Грабарчук і перше влучання. Вона пройшла курси підготовки у навчальному центрі тривалістю п'ять місяців, опанувала різні типи ПЗРК.До цього жінка працювала вихователькою у дитячому садочку.

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