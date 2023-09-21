Умєров нагородив трьох захисниць, які збили на Рівненщині російську ракету Х-101. ВІДЕО
Сьогодні, 10:30
Міністр оборони України Рустем Умєров нагородив трьох захисниць, завдяки роботі яких вдалося збити російську крилату ракету Х-101.
Про це пише LB.ua.
"Сьогодні мав за честь особисто зустрітися із трьома неймовірними захисницями, які стали символом професіоналізму та відваги. Їхня злагоджена робота дозволила захистити важливий об’єкт критичної інфраструктури у Рівненській області, збивши російську крилату ракету Х-101", – повідомив Умєров.
Відео цієї бойової операції зняла старший солдат Ольга Максименко. Вона забезпечувала відеофіксацію, яка стала не лише доказом успішного виконання завдання, але й "мотивуючим моментом для всіх нас".
Старший солдат Валентина Стеблевець працювала з планшетом, контролювала повітряну обстановку і передавала ключову інформацію про ціль, а влучний пуск із ПЗРК «Ігла» виконала солдат Наталія Грабарчук, яка раніше пройшла два курси підготовки у навчальному центрі в Десні.
"Від імені Міністерства оборони та всієї України подякував Ользі, Валентині та Наталії за їхню відданість і сміливість та вручив заслужені відзнаки Міноборони", – зазначив міністр.
У повітряних силах раніше повідомляли, що це був перший бойовий пуск військовослужбовиці Наталії Грабарчук і перше влучання. Вона пройшла курси підготовки у навчальному центрі тривалістю п'ять місяців, опанувала різні типи ПЗРК.
До цього жінка працювала вихователькою у дитячому садочку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише LB.ua.
"Сьогодні мав за честь особисто зустрітися із трьома неймовірними захисницями, які стали символом професіоналізму та відваги. Їхня злагоджена робота дозволила захистити важливий об’єкт критичної інфраструктури у Рівненській області, збивши російську крилату ракету Х-101", – повідомив Умєров.
Відео цієї бойової операції зняла старший солдат Ольга Максименко. Вона забезпечувала відеофіксацію, яка стала не лише доказом успішного виконання завдання, але й "мотивуючим моментом для всіх нас".
Старший солдат Валентина Стеблевець працювала з планшетом, контролювала повітряну обстановку і передавала ключову інформацію про ціль, а влучний пуск із ПЗРК «Ігла» виконала солдат Наталія Грабарчук, яка раніше пройшла два курси підготовки у навчальному центрі в Десні.
"Від імені Міністерства оборони та всієї України подякував Ользі, Валентині та Наталії за їхню відданість і сміливість та вручив заслужені відзнаки Міноборони", – зазначив міністр.
У повітряних силах раніше повідомляли, що це був перший бойовий пуск військовослужбовиці Наталії Грабарчук і перше влучання. Вона пройшла курси підготовки у навчальному центрі тривалістю п'ять місяців, опанувала різні типи ПЗРК.
До цього жінка працювала вихователькою у дитячому садочку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Путін може погодитися вийти з двох областей України, але вимагатиме її нейтралітету, — Reuters
Сьогодні, 10:52
Умєров нагородив трьох захисниць, які збили на Рівненщині російську ракету Х-101. ВІДЕО
Сьогодні, 10:30
У Волинській митниці розповіли, як допомагають ЗСУ
Сьогодні, 10:00
На захист від російських дронів: дружина воїна з Волині просить допомоги у зборі коштів на РЕБ
Сьогодні, 09:42