Умєров нагородив трьох захисниць, які збили на Рівненщині російську ракету Х-101. ВІДЕО

Умєров нагородив трьох захисниць, які збили на Рівненщині російську ракету Х-101. ВІДЕО
Міністр оборони України Рустем Умєров нагородив трьох захисниць, завдяки роботі яких вдалося збити російську крилату ракету Х-101.

Про це пише LB.ua.

"Сьогодні мав за честь особисто зустрітися із трьома неймовірними захисницями, які стали символом професіоналізму та відваги. Їхня злагоджена робота дозволила захистити важливий об’єкт критичної інфраструктури у Рівненській області, збивши російську крилату ракету Х-101", – повідомив Умєров.

Відео цієї бойової операції зняла старший солдат Ольга Максименко. Вона забезпечувала відеофіксацію, яка стала не лише доказом успішного виконання завдання, але й "мотивуючим моментом для всіх нас".

Старший солдат Валентина Стеблевець працювала з планшетом, контролювала повітряну обстановку і передавала ключову інформацію про ціль, а влучний пуск із ПЗРК «Ігла» виконала солдат Наталія Грабарчук, яка раніше пройшла два курси підготовки у навчальному центрі в Десні.

"Від імені Міністерства оборони та всієї України подякував Ользі, Валентині та Наталії за їхню відданість і сміливість та вручив заслужені відзнаки Міноборони", – зазначив міністр.

У повітряних силах раніше повідомляли, що це був перший бойовий пуск військовослужбовиці Наталії Грабарчук і перше влучання. Вона пройшла курси підготовки у навчальному центрі тривалістю п'ять місяців, опанувала різні типи ПЗРК.
Умєров нагородив трьох захисниць, які збили на Рівненщині російську ракету Х-101. ВІДЕО

До цього жінка працювала вихователькою у дитячому садочку.

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Теги: Росія, Україна, війна, Рівненщина
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