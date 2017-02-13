Годинники Vacheron Constantin: поради щодо вибору моделі для особливих випадків

Годинники Vacheron Constantin: поради щодо вибору моделі для особливих випадків
Бренд Vacheron Constantin — один із найстаріших та найпрестижніших швейцарських годинникових виробників. Його продукція відома своїм елегантним дизайном та надзвичайною якістю, завдяки чому вона підходить для різних потреб. В цій статті розповімо, як підібрати годинники Vacheron Constantin для особливих випадків.

Який годинник Vacheron Constantin вибрати


Компанія Vacheron Constantin була заснована ще в 1755 році. За роки роботи виробник представив безліч різноманітних моделей. Розглянемо найпопулярніші варіанти та для яких випадків вони підходять.

Patrimony


Колекція Patrimony — це класика, що підходить для офіційних подій, наприклад, весілля чи ювілею. Годинники цієї серії натхненні елегантністю 1950-х років. Особливостями Patrimony є:

  • чистий циферблат без зайвих деталей, що підкреслює витонченість;

  • вузький корпус, який ідеально пасує до ділового костюма;

  • різноманітні функції, наприклад, показ дати, фаза Місяця чи індикатор запасу ходу.

    • Модель Patrimony — чудовий вибір для тих, хто цінує стриманість і вишуканість у кожній деталі.

    Overseas


    Колекція Overseas поєднує в собі елегантність і спортивний стиль, що робить її універсальним вибором для подорожей та активного відпочинку. Такі годинники вирізняються:

  • стійкістю до води;

  • змінними ремінцями з різних матеріалів;

  • хронографом та іншими додатковими функціями.

    • Аксесуари з колекції Overseas підходять для тих, хто любить активно проводити час й при цьому бажає завжди виглядати стильно.

    Traditionnelle


    Годинники Traditionnelle — це класичні моделі з великою кількістю деталей та складними механізмами. Характерними ознаками таких аксесуарів є:

  • благородні метали, що додають відчуття елегантності;

  • стримані форми з витонченими елементами;

  • наявність турбійона, репетира та інших деталей.

    • Модель Traditionnelle буде прекрасним вибором для тих, хто цінує класичні традиції у дизайні годинників.

    Підіб’ємо підсумки


    Годинники Vacheron Constantin — це символ витонченості та статусу, який доповнить будь-який важливий момент у житті. Для ділових заходів краще підходять стримані моделі, як-от Traditionnelle чи Patrimony, натомість для активного відпочинку варто підібрати модель Overseas. Ознайомитися більш детально з особливостями різних колекцій та придбати швейцарський годинник, який вигідно доповнить ваш образ, можна в магазині Chrono 10:10.

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    Теги: Годинник, реклама
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