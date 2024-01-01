У Волинській митниці розповіли, як допомагають ЗСУ
Сьогодні, 10:00
Минуло 1000 днів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Волинська митниця навела чотири факти та розповіла, як упродовж цього часу допомагала Збройним силам України.
Про це йдеться на офіційній сторінці митниці у фейсбуці.
Так, зазначають, що за період дії воєнного стану Волинська митниця передала для потреб Збройних Сил України вилученого у порушників митних правил майна на майже 80 млн грн, з них 237 транспортних засобів.
Також, за цей час 22 волинські митники були мобілізовані до лав ЗСУ.
"Волинська митниця надає постійну допомогу кожній частині, де воюють наші колеги, відповідно до потреб ЗСУ. Лише в цьому році на фронт передано 5 авто підвищеної прохідності, забезпечене їхнє поточне технічне обслуговування та капітальні ремонти". - йдеться в дописі.
На період дії воєнного стану до його завершення Волинська митниця здійснює патронат над військовослужбовцями, які проходять лікування в одній з обласних клінік, забезпечуючи їх одягом, засобами індивідуальної гігієни, продуктами. Допомогою уже скористалися тисячі бійців.
Крім того, Волинська митниця співпрацює з волонтерським середовищем у реалізації ними благодійних проєктів. За багато років тісного співробітництва деякі організації з ділових партнерів стали щирими друзями.
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Про це йдеться на офіційній сторінці митниці у фейсбуці.
Так, зазначають, що за період дії воєнного стану Волинська митниця передала для потреб Збройних Сил України вилученого у порушників митних правил майна на майже 80 млн грн, з них 237 транспортних засобів.
Також, за цей час 22 волинські митники були мобілізовані до лав ЗСУ.
"Волинська митниця надає постійну допомогу кожній частині, де воюють наші колеги, відповідно до потреб ЗСУ. Лише в цьому році на фронт передано 5 авто підвищеної прохідності, забезпечене їхнє поточне технічне обслуговування та капітальні ремонти". - йдеться в дописі.
На період дії воєнного стану до його завершення Волинська митниця здійснює патронат над військовослужбовцями, які проходять лікування в одній з обласних клінік, забезпечуючи їх одягом, засобами індивідуальної гігієни, продуктами. Допомогою уже скористалися тисячі бійців.
Крім того, Волинська митниця співпрацює з волонтерським середовищем у реалізації ними благодійних проєктів. За багато років тісного співробітництва деякі організації з ділових партнерів стали щирими друзями.
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