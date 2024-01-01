У Волинській митниці розповіли, як допомагають ЗСУ

Минуло 1000 днів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Волинська митниця навела чотири факти та розповіла, як упродовж цього часу допомагала Збройним силам України.Про це йдеться на офіційній сторінці митниці у фейсбуці.Так, зазначають, що за період дії воєнного стану Волинська митниця передала для потреб Збройних Сил України вилученого у порушників митних правил майна на майже 80 млн грн, з них 237 транспортних засобів.Також, за цей час 22 волинські митники були мобілізовані до лав ЗСУ."Волинська митниця надає постійну допомогу кожній частині, де воюють наші колеги, відповідно до потреб ЗСУ. Лише в цьому році на фронт передано 5 авто підвищеної прохідності, забезпечене їхнє поточне технічне обслуговування та капітальні ремонти". - йдеться в дописі.На період дії воєнного стану до його завершення Волинська митниця здійснює патронат над військовослужбовцями, які проходять лікування в одній з обласних клінік, забезпечуючи їх одягом, засобами індивідуальної гігієни, продуктами. Допомогою уже скористалися тисячі бійців.Крім того, Волинська митниця співпрацює з волонтерським середовищем у реалізації ними благодійних проєктів. За багато років тісного співробітництва деякі організації з ділових партнерів стали щирими друзями.