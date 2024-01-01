На захист від російських дронів: дружина воїна з Волині просить допомоги у зборі коштів на РЕБ

Світлана Філонюк звертається до усіх небайдужих з проханням допомогти у зборі коштів.



Про це вона



"Мій чоловік зараз захищає Україну у складі 505-ої ОБМП на східному напрямку. Їм нині дуже потрібний РЕБ, вартість якого складає 200 тисяч гривень. Бо це насправді надважливо в бойових умовах мати захист від дронів і зберегти життя не одного захисника.



Тому відкриваю збір і дуже сподіваюсь на вашу допомогу. Я впевнена, що разом ми зможемо це зробити швидко.



Долучайтесь до збору будь-яким можливим способом: лайк, репост, донат, коментар. І пам‘ятайте: маленької допомоги не буває", - йдеться в повідомленні.



РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ



Ощадбанк: 5167803288611580



Головне фото - ілюстративне.

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