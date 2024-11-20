Посольство США попередило своїх громадян в Україні про можливу значну повітряну атаку сьогодні

Посольство США попередило своїх громадян в Україні про можливу значну повітряну атаку сьогодні
Посольство США 20 листопада опублікувало звернення до своїх громадян на території України із попередженням про потенційну "значну повітряну атаку", яку Росія може провести сьогодні.

У зв'язку з цим посольство буде зачинене. Співробітники проінструктовані щодо необхідності перебувати в укриттях, пише LB.ua.

"Посольство США рекомендує американських громадянам бути готовими до негайного укриття у разі оголошення повітряної тривоги", – йдеться у повідомленні.

Дипустанова дала своїм громадянам поради:

- моніторити локальні межі щодо оновлень

- з'ясувати, де розташовані укриття у разі повітряної тривоги

- негайно іти в укриття одразу у разі сирени

- слідувати вказівкам українських посадовців у разі надзвичайної події.

Це не перше подібне застереження від американського посольства. Напередодні Дня Незалежності воно також попереджало про підвищену небезпеку атак для всієї території країни.

Зазначимо, що Росія проводить атаки на різні міста України щоденно. У випадку повітряної тривоги завжди слід дотримуватися правил безпеки і перебувати в укриттях.

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Теги: Росія, Україна, війна
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