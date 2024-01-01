Данія передасть Україні нові партії F-16

Данія передасть Україні нові партії F-16
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен нагадала, що країна вже передала Україні шість винищувачів F-16. Всього Україні має отримати 19 літаків.

Про це вона заявила на спільній пресконференції з Володимиром Зеленськиму Києві, - пише "Кореспондент".

Данія немає жодних змін у планах щодо передачі Україні певної кількості винищувачів F-16.

"Шість вже спорядили. Це була перша партія", - зазначила Фредеріксен.

З минулого літа Данія залучила до підготовки українських пілотів для польотів на цих винищувачах.

"Це було складно, але ми змогли досягти успіху в навчанні. Тому, процес триває. І потім ще буде партія і ще одна наступна партія. Загалом буде 19, як ми сказали на самому початку", - заявила глава уряду.

Нагадаємо, у липні Україна отримала перші винищувачі F-16. За даними ЗМІ, мова йшла про шість бойових машин.

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Теги: Україна, війна, авіація
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