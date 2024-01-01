Данія передасть Україні нові партії F-16
Сьогодні, 07:32
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен нагадала, що країна вже передала Україні шість винищувачів F-16. Всього Україні має отримати 19 літаків.
Про це вона заявила на спільній пресконференції з Володимиром Зеленськиму Києві, - пише "Кореспондент".
Данія немає жодних змін у планах щодо передачі Україні певної кількості винищувачів F-16.
"Шість вже спорядили. Це була перша партія", - зазначила Фредеріксен.
З минулого літа Данія залучила до підготовки українських пілотів для польотів на цих винищувачах.
"Це було складно, але ми змогли досягти успіху в навчанні. Тому, процес триває. І потім ще буде партія і ще одна наступна партія. Загалом буде 19, як ми сказали на самому початку", - заявила глава уряду.
Нагадаємо, у липні Україна отримала перші винищувачі F-16. За даними ЗМІ, мова йшла про шість бойових машин.
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Про це вона заявила на спільній пресконференції з Володимиром Зеленськиму Києві, - пише "Кореспондент".
Данія немає жодних змін у планах щодо передачі Україні певної кількості винищувачів F-16.
"Шість вже спорядили. Це була перша партія", - зазначила Фредеріксен.
З минулого літа Данія залучила до підготовки українських пілотів для польотів на цих винищувачах.
"Це було складно, але ми змогли досягти успіху в навчанні. Тому, процес триває. І потім ще буде партія і ще одна наступна партія. Загалом буде 19, як ми сказали на самому початку", - заявила глава уряду.
Нагадаємо, у липні Україна отримала перші винищувачі F-16. За даними ЗМІ, мова йшла про шість бойових машин.
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