Данія передасть Україні нові партії F-16





Про це вона заявила на спільній пресконференції з Володимиром Зеленськиму Києві, - пише

Данія немає жодних змін у планах щодо передачі Україні певної кількості винищувачів F-16.



"Шість вже спорядили. Це була перша партія", - зазначила Фредеріксен.



З минулого літа Данія залучила до підготовки українських пілотів для польотів на цих винищувачах.



"Це було складно, але ми змогли досягти успіху в навчанні. Тому, процес триває. І потім ще буде партія і ще одна наступна партія. Загалом буде 19, як ми сказали на самому початку", - заявила глава уряду.



Нагадаємо, у липні Україна отримала перші винищувачі F-16. За даними ЗМІ, мова йшла про шість бойових машин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен нагадала, що країна вже передала Україні шість винищувачів F-16. Всього Україні має отримати 19 літаків.Про це вона заявила на спільній пресконференції з Володимиром Зеленськиму Києві, - пише "Кореспондент".

Данія немає жодних змін у планах щодо передачі Україні певної кількості винищувачів F-16."Шість вже спорядили. Це була перша партія", - зазначила Фредеріксен.З минулого літа Данія залучила до підготовки українських пілотів для польотів на цих винищувачах."Це було складно, але ми змогли досягти успіху в навчанні. Тому, процес триває. І потім ще буде партія і ще одна наступна партія. Загалом буде 19, як ми сказали на самому початку", - заявила глава уряду.Нагадаємо, у липні Україна отримала перші винищувачі F-16. За даними ЗМІ, мова йшла про шість бойових машин.

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