З 8 ракет ATACMS, випущених Україною по складу боєприпасів, росіяни змогли перехопити лише 2





Це випливає з повідомлення агентства Reuters, яке посилається на джерело у США, пише



Співрозмовник Reuters заявив, що Україна виступила по складу боєприпасів вісім ракет ATACMS. З них Росія, додав він, змогла перехопити дві.



Натомість російське Міноборони заявляло, що були збиті п'ять із шести ракет, випущених по військовому об'єкту в Брянській області, а уламки влучили в об'єкт та спричинили незначну пожежу.



Українські джерела стверджували, що удар ATACMS завдали по арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії в місті Карачев Брянської області.



Зауважимо, що офіційні американські посадовці досі не підтверджують дозволу Україні бити американською зброєю по Росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони Росії збрехало у повідомленні про першу атаку далекобійними ракетами ATACMS по російській території в ніч проти 19 листопада.Це випливає з повідомлення агентства Reuters, яке посилається на джерело у США, пише "Європейська правда" Співрозмовник Reuters заявив, що Україна виступила по складу боєприпасів вісім ракет ATACMS. З них Росія, додав він, змогла перехопити дві.Натомість російське Міноборони заявляло, що були збиті п'ять із шести ракет, випущених по військовому об'єкту в Брянській області, а уламки влучили в об'єкт та спричинили незначну пожежу.Українські джерела стверджували, що удар ATACMS завдали по арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії в місті Карачев Брянської області.Зауважимо, що офіційні американські посадовці досі не підтверджують дозволу Україні бити американською зброєю по Росії.

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