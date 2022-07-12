Затримали волинянина, якого підозрюють у вбивстві 61-річного почарківця

Затримали волинянина, якого підозрюють у вбивстві 61-річного почарківця
У Луцьку оперативники затримали чоловіка за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

Інцидент трапився у неділю, 17 листопада. Нині зловмисник перебуває у ізоляторі тимчасового тримання, - повідомили у ГУНП у Волинській області.

До поліції надійшло повідомлення, що в одній з квартир виявили труп 61-річного жителя Ковельського району. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи згідно з якою – чоловік помер насильницькою смертю.

Оперативники встановили, що напередодні постраждалий розпивав спиртні напої у компанії на квартирі у знайомих. Згодом, під час конфлікту, його побив 55-річний лучанин. Від отриманих травм чоловік помер.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. До слова, чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, останній раз відбував покарання за вчинення умисного вбивства, і у вересні тільки звільнився з місць позбавлення волі.

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Після оголошення підозри у вчиненні злочину, йому оберуть запобіжний захід.

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Слідство триває.

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Теги: Волинь, Луцьк, вбивство, тяжкі тілесні ушкодження
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