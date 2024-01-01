На Волині працює 133-річна метеостанція. ВІДЕО





Як розповіла начальниця станції "Ковель" Тетяна Ковальчук, перші метеорологічні спостереження тут почали проводити із 1891 року. Повноцінну роботу станції відновили 31 березня 1945 року, - про це повідомляє



19 листопала відзначають День працівників гідрометеорологічної служби.



"Наші техніки-метеорологи що три години проводять метеорологічні спостереження. Встановлені на метеомайданчику датчики температури і вологості повітря, температури ґрунту... Інформація автоматично подається до техніків метеорологів і після цього проводиться обробка інформації. Інформація формується у синоптичну телеграму і відправляється за призначенням", — говорить начальниця метеостанції "Ковель" Тетяна Ковальчук.



Інформацією метеорологів, говорить метеорологиня Марія Мельник, користуються волиняни, працівники комунальних і спецслужб і аграрії. Працівник станції проводять метеорологічні, агрометеорологічні, гідрологічні, актинометричні спостереження.



"Також проводимо спостереження за радіаційним фоном. Такі спостереження робимо через кожні три години. Зараз радіаційний фон у межах норми", — говорить Марія Мельник.



Ольга Яцишин працює з актинометричними приладами. Технік-метеоролог спостерігає за інтенсивністю потоків променистої енергії.



"На стійці знаходиться актинометр для вимірювання сонячної радіації, — каже Ольга Яцишин. — Піронометр для розсіяної радіації перевертаємо і тоді буде відбита сонячна радіація. Всю інформацію, коли є сонечко або коли безхмарно, ми визначаємо за допомогою показників гальванометра".



Опісля уся інформація, зібрана техніками-метеорологами, формується у синоптичну телеграму, яку надсилають до гідрометеоцентрів Луцька та Києва. Валентина Мацюк на метеостанції "Ковель" спостерігає за рослинами.



"Визначає запаси вологи на глибині метрового шару, на глибині орного шару. Ми визначаємо чи вистачає запасів вологи для сівби, чи ще недостатньо", — розповідає Валентина Мацюк.



До найстаріших в області також належить метеорологічна станція "Світязь", яка збирає синоптичний матеріал понад 100 років. Загалом гідрометеослужба Волині офіційно працює з 1944 року. Окрім Ковеля та Світязя метеостанції також є у Володимирі, Луцьку, Маневичах і в Любешеві.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У складі Волинського гідрометеоцентру є шість метеостанцій. Найстаріша — станція "Ковель", яка працює уже 133 роки і входить у Міжнародну сітку спостережень.Як розповіла начальниця станції "Ковель", перші метеорологічні спостереження тут почали проводити із 1891 року. Повноцінну роботу станції відновили 31 березня 1945 року, - про це повідомляє Суспільне 19 листопала відзначають День працівників гідрометеорологічної служби."Наші техніки-метеорологи що три години проводять метеорологічні спостереження. Встановлені на метеомайданчику датчики температури і вологості повітря, температури ґрунту... Інформація автоматично подається до техніків метеорологів і після цього проводиться обробка інформації. Інформація формується у синоптичну телеграму і відправляється за призначенням", — говорить начальниця метеостанції "Ковель" Тетяна Ковальчук.Інформацією метеорологів, говорить метеорологиня, користуються волиняни, працівники комунальних і спецслужб і аграрії. Працівник станції проводять метеорологічні, агрометеорологічні, гідрологічні, актинометричні спостереження."Також проводимо спостереження за радіаційним фоном. Такі спостереження робимо через кожні три години. Зараз радіаційний фон у межах норми", — говорить Марія Мельник.працює з актинометричними приладами. Технік-метеоролог спостерігає за інтенсивністю потоків променистої енергії."На стійці знаходиться актинометр для вимірювання сонячної радіації, — каже Ольга Яцишин. — Піронометр для розсіяної радіації перевертаємо і тоді буде відбита сонячна радіація. Всю інформацію, коли є сонечко або коли безхмарно, ми визначаємо за допомогою показників гальванометра".Опісля уся інформація, зібрана техніками-метеорологами, формується у синоптичну телеграму, яку надсилають до гідрометеоцентрів Луцька та Києва. Валентина Мацюк на метеостанції "Ковель" спостерігає за рослинами."Визначає запаси вологи на глибині метрового шару, на глибині орного шару. Ми визначаємо чи вистачає запасів вологи для сівби, чи ще недостатньо", — розповідає Валентина Мацюк.До найстаріших в області також належить метеорологічна станція "Світязь", яка збирає синоптичний матеріал понад 100 років. Загалом гідрометеослужба Волині офіційно працює з 1944 року. Окрім Ковеля та Світязя метеостанції також є у Володимирі, Луцьку, Маневичах і в Любешеві.

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