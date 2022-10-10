На Курщині загинув воїн з Волині Ігор Куплевський





Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



"13 листопада в Курській області російської федерації загинув наш Захисник Ігор Куплевський, 1993 року народження. Житель Нововолинська.

Висловлюю співчуття родині та всім, хто знав Ігоря. Вічна памʼять Герою", - йдеться у повідомленні на сторінці міського голови.



Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Трагічна звістка знову сколихнула Волинь та Нововолинську громаду. Російсько-українська війна забрала життя у молодого воїна-захисника.Про це повідомив Нововолинський міський голова"13 листопада в Курській області російської федерації загинув наш Захисник Ігор Куплевський, 1993 року народження. Житель Нововолинська.Висловлюю співчуття родині та всім, хто знав Ігоря. Вічна памʼять Герою", - йдеться у повідомленні на сторінці міського голови.Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

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