На Курщині загинув воїн з Волині Ігор Куплевський

На Курщині загинув воїн з Волині Ігор Куплевський
Трагічна звістка знову сколихнула Волинь та Нововолинську громаду. Російсько-українська війна забрала життя у молодого воїна-захисника.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"13 листопада в Курській області російської федерації загинув наш Захисник Ігор Куплевський, 1993 року народження. Житель Нововолинська.
Висловлюю співчуття родині та всім, хто знав Ігоря. Вічна памʼять Герою", - йдеться у повідомленні на сторінці міського голови.

Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загибель, війна, втрата, Нововолинськ, Волинь, Ігор Куплевський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Курщині загинув воїн з Волині Ігор Куплевський
Сьогодні, 22:24
Воїн з Волині, який біля Кринок вратив руку і ноги, 14 днів чекав евакуації на острові
Сьогодні, 21:42
1000 днів повномасштабного вторгнення: волонтерський штаб «Українська команда» прозвітував про роботу
Сьогодні, 21:00
На вихідних на Волині спіймали 11 п'яних водіїв
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 листопада
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
На війні з Росією загинули два воїни з Волині На війні з Росією загинули два воїни з Волині
10 жовтень, 2022, 21:36
Влітку війна забрала батька: обороняючи Селидове, загинув воїн з Волині Назар Кравчук Влітку війна забрала батька: обороняючи Селидове, загинув воїн з Волині Назар Кравчук
05 листопад, 20:35
На Курщині загинув воїн з Волині Василь Карабаджак На Курщині загинув воїн з Волині Василь Карабаджак
27 жовтень, 11:04
На війні загинули воїни з Волині Олександр Велінець і Богдан Люшко На війні загинули воїни з Волині Олександр Велінець і Богдан Люшко
24 жовтень, 23:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Курщині загинув воїн з Волині Ігор Куплевський
Сьогодні, 22:24
 0
Воїн з Волині, який біля Кринок вратив руку і ноги, 14 днів чекав евакуації на острові
Сьогодні, 21:42
 0
1000 днів повномасштабного вторгнення: волонтерський штаб «Українська команда» прозвітував про роботу
Сьогодні, 21:00
 0
На вихідних на Волині спіймали 11 п'яних водіїв
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8