1000 днів повномасштабного вторгнення: волонтерський штаб «Українська команда» прозвітував про роботу

1000 днів повномасштабного вторгнення: волонтерський штаб «Українська команда» прозвітував про роботу
Вже тисячу днів триває повномасштабне вторгнення.Тисячу днів наші воїни тримають оборону, звільняють українські землі та наближають перемогу.

Так у своєму дописі звертається до українців волонтерський штаб "Українська команда".

"Українська команда" не зупиняється, бо ми знаємо: кожен дрон, автомобіль, бандерпіч та навіть тепловий набір — це врятовані життя, успішні операції та ще один крок до перемоги", — пишуть волонтери.

За цей час організації вдалося передати чимало нашим захисникам:

▪️ 81 авто (серед яких 6 броньованих автомобілів Кобра вартістю 250 к $ кожний) , 1 багі та 2 квадрацикли
▪️ 30 Starlink
▪️ 24 тепловізори
▪️ 7 наземних станцій керування для дронів-камікадзе (FPV)
▪️ 19 станцій радіоелектронної боротьби
▪️ 2526 FPV дрони-камікадзе
▪️ 4 дрони MK-U20 Multicopter
▪️ 200 БПЛа «Дартс-30» літаки-камікадзе
▪️ 7 ретрансляторів для БПЛа для літаків-камікадзе
▪️ 7 катапульт для БПЛа літаків-камікадзе
▪️ 108 DJI Mavic 3 Fly Combo
▪️ 32 DJI Mavic 3T Thermal
▪️ 1190 Бандерпечей
▪️ 70000 обігрівчих наборів
▪️ 15000 спреїв від комах

"Дякуємо кожному, хто долучається до спільної справи. Разом ми сильні, разом — до перемоги!" — зазначають у дописі.

1000 днів повномасштабного вторгнення: волонтерський штаб «Українська команда» прозвітував про роботу

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