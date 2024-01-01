1000 днів повномасштабного вторгнення: волонтерський штаб «Українська команда» прозвітував про роботу

Вже тисячу днів триває повномасштабне вторгнення.Тисячу днів наші воїни тримають оборону, звільняють українські землі та наближають перемогу.Так у своєму дописі звертається до українців волонтерський штаб "Українська команда"."Українська команда" не зупиняється, бо ми знаємо: кожен дрон, автомобіль, бандерпіч та навіть тепловий набір — це врятовані життя, успішні операції та ще один крок до перемоги", — пишуть волонтери.▪️ 81 авто (серед яких 6 броньованих автомобілів Кобра вартістю 250 к $ кожний) , 1 багі та 2 квадрацикли▪️ 30 Starlink▪️ 24 тепловізори▪️ 7 наземних станцій керування для дронів-камікадзе (FPV)▪️ 19 станцій радіоелектронної боротьби▪️ 2526 FPV дрони-камікадзе▪️ 4 дрони MK-U20 Multicopter▪️ 200 БПЛа «Дартс-30» літаки-камікадзе▪️ 7 ретрансляторів для БПЛа для літаків-камікадзе▪️ 7 катапульт для БПЛа літаків-камікадзе▪️ 108 DJI Mavic 3 Fly Combo▪️ 32 DJI Mavic 3T Thermal▪️ 1190 Бандерпечей▪️ 70000 обігрівчих наборів▪️ 15000 спреїв від комах"Дякуємо кожному, хто долучається до спільної справи. Разом ми сильні, разом — до перемоги!" — зазначають у дописі.