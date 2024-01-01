На вихідних на Волині спіймали 11 п'яних водіїв
Сьогодні, 20:35
Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 11 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння.
Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.
Зокрема, у Луцьку інспектори зупинили авто Mitsubishi, який порушив ПДР. В ході спілкування у водія ми помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Він пройшов огляд на місці, результат — 1, 80 проміле.
Ще одного нетверезого керманича зупинили поблизу Ковеля. Водійка керувала автомобілем Volkswagen під час дії комендантської години. Спілкуючись у жінки ми помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Вона пройшла огляд на місці, результат — 1, 79 проміле.
Також ще одну нетверезу керманичку зупинили на вулиці Незалежності, що у Ковелі. Вона керувала авто марки Citroen. Під час спілкування у жінки ми помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду — 0, 61 проміле.
На порушників патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили їх від керування.
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Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.
Зокрема, у Луцьку інспектори зупинили авто Mitsubishi, який порушив ПДР. В ході спілкування у водія ми помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Він пройшов огляд на місці, результат — 1, 80 проміле.
Ще одного нетверезого керманича зупинили поблизу Ковеля. Водійка керувала автомобілем Volkswagen під час дії комендантської години. Спілкуючись у жінки ми помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Вона пройшла огляд на місці, результат — 1, 79 проміле.
Також ще одну нетверезу керманичку зупинили на вулиці Незалежності, що у Ковелі. Вона керувала авто марки Citroen. Під час спілкування у жінки ми помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду — 0, 61 проміле.
На порушників патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили їх від керування.
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