На вихідних на Волині спіймали 11 п'яних водіїв

Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 11 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння.Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.Зокрема, у Луцьку інспектори зупинили авто Mitsubishi, який порушив ПДР. В ході спілкування у водія ми помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Він пройшов огляд на місці, результат — 1, 80 проміле.Ще одного нетверезого керманича зупинили поблизу Ковеля. Водійка керувала автомобілем Volkswagen під час дії комендантської години. Спілкуючись у жінки ми помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Вона пройшла огляд на місці, результат — 1, 79 проміле.Також ще одну нетверезу керманичку зупинили на вулиці Незалежності, що у Ковелі. Вона керувала авто марки Citroen. Під час спілкування у жінки ми помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду — 0, 61 проміле.На порушників патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили їх від керування.