На Волині значно почастішали випадки лептоспірозу, одна людина померла, — епідеміологи





Про це 19 листопада повідомили в Центрі контролю і профілактики хвороб області, пише



Зі слів епідеміологів, смертельний випадок зафіксували у Луцькому районі. Чоловіку стало зле за декілька днів після риболовні: у нього підвищилася температура тіла, з’явився сильний головний біль і блювота. Згодом виникли ускладнення в роботі нирок і печінки. В лікарні лептоспіроз підтвердили лабораторно, але врятувати пацієнта не вдалося. Наразі епідрозслідування смертельного випадку триває.



Що таке лептоспіроз і чим він небезпечний



Лептоспіроз іще називають водяною чи болотною гарячкою. Це — інфекційне захворювання, яке може призвести до ураження нирок, печінки, менінгіту, легеневої кровотечі й спричинити смерть.



Інфекція передається від тварин до людей. Основним збудником є бактерія Leptospira, яка потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше, гризунів, а також худоби, собак і диких тварин.



Від людини до людини лептоспіроз не передається. Захворіти можна під час купання в заражених водоймах, риболовлі, сінокосу на зволожених і заболочених територіях, при догляді за хворими й інфікованими тваринами тощо. Бактерія проникає в організм людини через тріщини, порізи або рани, а також через слизові оболонки очей, носа та рота.



У 90% випадків лептоспіроз починається з неспецифічних симптомів, таких як підвищена температура та кон'юнктивіт. Але є і більш характерна симптоматика: сильні болі в м’язах, особливо в литках, та геморагічний синдром (патологічна кровоточивість).



Як вберегтися від лептоспірозу



Лікарі-епідеміологи наголошують, що для запобігання лептоспірозу необхідно:



- забезпечити захист від гризунів місць проживання людей та, особливо, джерел водопостачання;



- проводити дератизацію приміщень та захищати харчові продукти і воду від проникнення гризунів;



- у жодному разі не можна використовувати воду з відкритих водойм для пиття, миття овочів, фруктів, а особливо для приготування їжі на природі;



- при проведенні сільськогосподарських робіт, зборі урожаю та перебуванні біля водойми — використовувати засоби індивідуального захисту.



У разі появи характерних симптомів після перебування біля водойми, потрібно негайно звертатися за медичною допомогою за місцем проживання. Раннє звернення до лікаря, кажуть епідеміологи, зменшує ймовірність смерті та ускладнень лептоспірозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині фіксують значне зростання кількості випадків захворюваності на лептоспіроз. За 10 місяців цього року занедужали 19 людей, торік їх було три. Від хвороби помер 59-річний чоловік.Про це 19 листопада повідомили в Центрі контролю і профілактики хвороб області, пише Суспільне Зі слів епідеміологів, смертельний випадок зафіксували у Луцькому районі. Чоловіку стало зле за декілька днів після риболовні: у нього підвищилася температура тіла, з’явився сильний головний біль і блювота. Згодом виникли ускладнення в роботі нирок і печінки. В лікарні лептоспіроз підтвердили лабораторно, але врятувати пацієнта не вдалося. Наразі епідрозслідування смертельного випадку триває.Лептоспіроз іще називають водяною чи болотною гарячкою. Це — інфекційне захворювання, яке може призвести до ураження нирок, печінки, менінгіту, легеневої кровотечі й спричинити смерть.Інфекція передається від тварин до людей. Основним збудником є бактерія Leptospira, яка потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше, гризунів, а також худоби, собак і диких тварин.Від людини до людини лептоспіроз не передається. Захворіти можна під час купання в заражених водоймах, риболовлі, сінокосу на зволожених і заболочених територіях, при догляді за хворими й інфікованими тваринами тощо. Бактерія проникає в організм людини через тріщини, порізи або рани, а також через слизові оболонки очей, носа та рота.У 90% випадків лептоспіроз починається з неспецифічних симптомів, таких як підвищена температура та кон'юнктивіт. Але є і більш характерна симптоматика: сильні болі в м’язах, особливо в литках, та геморагічний синдром (патологічна кровоточивість).Лікарі-епідеміологи наголошують, що для запобігання лептоспірозу необхідно:- забезпечити захист від гризунів місць проживання людей та, особливо, джерел водопостачання;- проводити дератизацію приміщень та захищати харчові продукти і воду від проникнення гризунів;- у жодному разі не можна використовувати воду з відкритих водойм для пиття, миття овочів, фруктів, а особливо для приготування їжі на природі;- при проведенні сільськогосподарських робіт, зборі урожаю та перебуванні біля водойми — використовувати засоби індивідуального захисту.У разі появи характерних симптомів після перебування біля водойми, потрібно негайно звертатися за медичною допомогою за місцем проживання. Раннє звернення до лікаря, кажуть епідеміологи, зменшує ймовірність смерті та ускладнень лептоспірозу.

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