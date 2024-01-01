Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 20 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 20 листопада

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ з переходом в мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10° тепла.

Волинська область

Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ з переходом в мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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