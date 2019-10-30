Наступного року всі школярі харчуватимуться безкоштовно. Зеленський дав доручення Кабміну





Про це він повідомив під час презентації внутрішнього Плану стійкості у Верховній Раді, передає



"Не забуваємо також про рішення, які допомагають людям кожного дня. Зокрема, цьогоріч ми запровадили для всіх наших українських діточок із 1-го до 4-го класу школи безплатне харчування.



Я доручив уряду забезпечити в наступному році безплатне харчування для всіх наших українських школярів. Це важливо зробити", – сказав він.



Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський представив внутрішній план стійкості України. Він містить 10 головних пунктів: Єдність, Фронт, Зброя, Гроші, Енергетика, Безпека, Громади, Людський капітал, Культурний суверенітет та Політика героїв.



Зокрема, під час презентації голова держави доручив уряду розробити спеціальні податкові умови для прикордонних міст.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Володимир Зеленський доручив Кабінет Міністрів забезпечити в 2025 році безплатне харчування для всіх школярів.Про це він повідомив під час презентації внутрішнього Плану стійкості у Верховній Раді, передає Укрінформ "Не забуваємо також про рішення, які допомагають людям кожного дня. Зокрема, цьогоріч ми запровадили для всіх наших українських діточок із 1-го до 4-го класу школи безплатне харчування.Я доручив уряду забезпечити в наступному році безплатне харчування для всіх наших українських школярів. Це важливо зробити", – сказав він.Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський представив внутрішній план стійкості України. Він містить 10 головних пунктів: Єдність, Фронт, Зброя, Гроші, Енергетика, Безпека, Громади, Людський капітал, Культурний суверенітет та Політика героїв.Зокрема, під час презентації голова держави доручив уряду розробити спеціальні податкові умови для прикордонних міст.

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