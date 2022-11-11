Волинянина, який вчинив сексуальне насильство щодо 11-річної доньки, взяли під варту
Сьогодні, 17:14
Волинянина, підозрюваного у сексуальному насильстві щодо 11-річної
доньки, взяли під варту.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Волинської обласної прокуратури та прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 51-річному жителю одного із сіл Камінь-Каширщини повідомлено про підозру у неодноразовому сексуальному насильстві щодо особи, яка не досягла 14 років (ч.ч. 4, 6 ст. 153 КК України).
За даними слідства, протягом травня-листопада 2024 року чоловік кілька разів чинив насильницькі дії сексуального характеру щодо своєї 11-річної доньки.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Задля уникнення повторного травмування дитини та дотримання міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дітей, усі слідчі дії з її участю відбувалися у Центрі захисту та соціально-психологічної підтримки «Барнахус», за участі захисника із Центру надання безоплатної вторинної правничої допомоги, дитячого психолога та законного представника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
доньки, взяли під варту.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Волинської обласної прокуратури та прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 51-річному жителю одного із сіл Камінь-Каширщини повідомлено про підозру у неодноразовому сексуальному насильстві щодо особи, яка не досягла 14 років (ч.ч. 4, 6 ст. 153 КК України).
За даними слідства, протягом травня-листопада 2024 року чоловік кілька разів чинив насильницькі дії сексуального характеру щодо своєї 11-річної доньки.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Задля уникнення повторного травмування дитини та дотримання міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дітей, усі слідчі дії з її участю відбувалися у Центрі захисту та соціально-психологічної підтримки «Барнахус», за участі захисника із Центру надання безоплатної вторинної правничої допомоги, дитячого психолога та законного представника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянина, який вчинив сексуальне насильство щодо 11-річної доньки, взяли під варту
Сьогодні, 17:14
Де у Луцьку продаватимуть новорічні дерева. АДРЕСИ
Сьогодні, 16:42
Театр у Луцьку запрошує на прем'єру новорічної казки «Закоханий друг Святого Миколая і Санти»
Сьогодні, 16:17
На Волині загорівся автомобіль
Сьогодні, 16:03
На Харківщині загинув Герой з Луцька Юрій Шаблевський
Сьогодні, 15:57