Волинянина, який вчинив сексуальне насильство щодо 11-річної доньки, взяли під варту

Волинянина, який вчинив сексуальне насильство щодо 11-річної доньки, взяли під варту
Волинянина, підозрюваного у сексуальному насильстві щодо 11-річної
доньки, взяли під варту.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Волинської обласної прокуратури та прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 51-річному жителю одного із сіл Камінь-Каширщини повідомлено про підозру у неодноразовому сексуальному насильстві щодо особи, яка не досягла 14 років (ч.ч. 4, 6 ст. 153 КК України).

За даними слідства, протягом травня-листопада 2024 року чоловік кілька разів чинив насильницькі дії сексуального характеру щодо своєї 11-річної доньки.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Задля уникнення повторного травмування дитини та дотримання міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дітей, усі слідчі дії з її участю відбувалися у Центрі захисту та соціально-психологічної підтримки «Барнахус», за участі захисника із Центру надання безоплатної вторинної правничої допомоги, дитячого психолога та законного представника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, прокуратура, сексуальне насильство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянина, який вчинив сексуальне насильство щодо 11-річної доньки, взяли під варту
Сьогодні, 17:14
Де у Луцьку продаватимуть новорічні дерева. АДРЕСИ
Сьогодні, 16:42
Театр у Луцьку запрошує на прем'єру новорічної казки «Закоханий друг Святого Миколая і Санти»
Сьогодні, 16:17
На Волині загорівся автомобіль
Сьогодні, 16:03
На Харківщині загинув Герой з Луцька Юрій Шаблевський
Сьогодні, 15:57
Схожі новини
На Волині у навчальному закладі щодо 6-річного хлопчика вчинили сексуальне насильство На Волині у навчальному закладі щодо 6-річного хлопчика вчинили сексуальне насильство
11 листопад, 2022, 16:16
Прокурори наполягають на демонтажі самовільно встановленої споруди в Луцьку Прокурори наполягають на демонтажі самовільно встановленої споруди в Луцьку
07 листопад, 13:09
Зрубали «не свої» дерева на 3,9 млн: посадовця міськради на Волині підозрюють у службовій недбалості Зрубали «не свої» дерева на 3,9 млн: посадовця міськради на Волині підозрюють у службовій недбалості
31 жовтень, 15:39
Уродженець Луганщини на Волині отримав понад 9 років позбавлення волі за наркозлочини Уродженець Луганщини на Волині отримав понад 9 років позбавлення волі за наркозлочини
30 жовтень, 13:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянина, який вчинив сексуальне насильство щодо 11-річної доньки, взяли під варту
Сьогодні, 17:14
 0
Де у Луцьку продаватимуть новорічні дерева. АДРЕСИ
Сьогодні, 16:42
 0
Театр у Луцьку запрошує на прем'єру новорічної казки «Закоханий друг Святого Миколая і Санти»
Сьогодні, 16:17
 0
На Волині загорівся автомобіль
Сьогодні, 16:03
 0
На Харківщині загинув Герой з Луцька Юрій Шаблевський
Сьогодні, 15:57
 0
Медіа
відео
1/8