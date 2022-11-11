Волинянина, який вчинив сексуальне насильство щодо 11-річної доньки, взяли під варту

Волинянина, підозрюваного у сексуальному насильстві щодо 11-річноїдоньки, взяли під варту.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Волинської обласної прокуратури та прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 51-річному жителю одного із сіл Камінь-Каширщини повідомлено про підозру у неодноразовому сексуальному насильстві щодо особи, яка не досягла 14 років (ч.ч. 4, 6 ст. 153 КК України).За даними слідства, протягом травня-листопада 2024 року чоловік кілька разів чинив насильницькі дії сексуального характеру щодо своєї 11-річної доньки.Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Задля уникнення повторного травмування дитини та дотримання міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дітей, усі слідчі дії з її участю відбувалися у Центрі захисту та соціально-психологічної підтримки «Барнахус», за участі захисника із Центру надання безоплатної вторинної правничої допомоги, дитячого психолога та законного представника.