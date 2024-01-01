Театр у Луцьку запрошує на прем'єру новорічної казки «Закоханий друг Святого Миколая і Санти»

Театр у Луцьку запрошує на прем'єру новорічної казки «Закоханий друг Святого Миколая і Санти»
Репертуар Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка поповнився ще однією виставою: 30 листопада відбудеться прем’єрний показ новорічної казки «Закоханий друг Святого Миколая і Санти» Павла Гарбуза.

Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.

«У переддень зимових свят – запрошуємо поринути у чарівний світ театру! Адже найбільше чекаємо зустрічі з дітьми та їхніми батьками! Анонсуємо прем'єру «Закоханий друг Святого Миколая і Санти» Павла Гарбуза, яка відбудеться вже зовсім-зовсім скоро, а саме 30 листопада та 29 грудня о 12:00.

Це зимова казка, яку розповів одного вечора чийсь дідусь або, можливо, бабуся. Вони вигадали, що колись, у невідомому році чи багато десятиліть тому, а може, цього ніколи й не було, але точно взимку в Україні жив хлопець Микола. У його казковому світі було звичним спілкуватися з оленями, навіть з Ельфом-роботом, чи самим Санта Клаусом і Святим Миколаєм, з якого він брав приклад, роздаючи подарунки й проводячи свята. Він не замислювався тоді над тим, чому це відбувається саме так, приймаючи це як належне.

Одного дня Микола зустрів Ганну, звичайну милу дівчину, і закохався. Але ми про інше. Ми про те, що це зимова казка, просто вигадка, так би мовити, і всі збіги з реальними людьми випадкові, або ми хотіли б так думати», – інтригують у театрі.
Театр у Луцьку запрошує на прем'єру новорічної казки «Закоханий друг Святого Миколая і Санти»

Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, театр, казка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де у Луцьку продаватимуть новорічні дерева. АДРЕСИ
Сьогодні, 16:42
Театр у Луцьку запрошує на прем'єру новорічної казки «Закоханий друг Святого Миколая і Санти»
Сьогодні, 16:17
На Волині загорівся автомобіль
Сьогодні, 16:03
На Харківщині загинув Герой з Луцька Юрій Шаблевський
Сьогодні, 15:57
У Луцьку попрощалися з Героєм Дмитром Бачинським
Сьогодні, 15:23
Схожі новини
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 19 – 24 листопада Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 19 – 24 листопада
Сьогодні, 13:15
У Рівному відбулися гастролі Волинського драмтеатру: чим дивували лучани і що показували У Рівному відбулися гастролі Волинського драмтеатру: чим дивували лучани і що показували
09 листопад, 20:20
Навіть одна сім'я може стати уособленням всієї країни: огляд вистав у Луцьку 5 – 10 листопада Навіть одна сім'я може стати уособленням всієї країни: огляд вистав у Луцьку 5 – 10 листопада
05 листопад, 11:20
Історія, що може статися з кожним: огляд вистав у Луцьку 31 жовтня – 3 листопада Історія, що може статися з кожним: огляд вистав у Луцьку 31 жовтня – 3 листопада
29 жовтень, 13:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де у Луцьку продаватимуть новорічні дерева. АДРЕСИ
Сьогодні, 16:42
 0
Театр у Луцьку запрошує на прем'єру новорічної казки «Закоханий друг Святого Миколая і Санти»
Сьогодні, 16:17
 0
На Волині загорівся автомобіль
Сьогодні, 16:03
 0
На Харківщині загинув Герой з Луцька Юрій Шаблевський
Сьогодні, 15:57
 0
У Луцьку попрощалися з Героєм Дмитром Бачинським
Сьогодні, 15:23
 0
Медіа
відео
1/8