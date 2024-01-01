Театр у Луцьку запрошує на прем'єру новорічної казки «Закоханий друг Святого Миколая і Санти»

Павла Гарбуза.



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«У переддень зимових свят – запрошуємо поринути у чарівний світ театру! Адже найбільше чекаємо зустрічі з дітьми та їхніми батьками! Анонсуємо прем'єру «Закоханий друг Святого Миколая і Санти» Павла Гарбуза, яка відбудеться вже зовсім-зовсім скоро, а саме 30 листопада та 29 грудня о 12:00.



Це зимова казка, яку розповів одного вечора чийсь дідусь або, можливо, бабуся. Вони вигадали, що колись, у невідомому році чи багато десятиліть тому, а може, цього ніколи й не було, але точно взимку в Україні жив хлопець Микола. У його казковому світі було звичним спілкуватися з оленями, навіть з Ельфом-роботом, чи самим Санта Клаусом і Святим Миколаєм, з якого він брав приклад, роздаючи подарунки й проводячи свята. Він не замислювався тоді над тим, чому це відбувається саме так, приймаючи це як належне.



Одного дня Микола зустрів Ганну, звичайну милу дівчину, і закохався. Але ми про інше. Ми про те, що це зимова казка, просто вигадка, так би мовити, і всі збіги з реальними людьми випадкові, або ми хотіли б так думати», – інтригують у театрі.



Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Репертуар Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка поповнився ще однією виставою: 30 листопада відбудеться прем’єрний показ новорічної казки «Закоханий друг Святого Миколая і Санти»Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.«У переддень зимових свят – запрошуємо поринути у чарівний світ театру! Адже найбільше чекаємо зустрічі з дітьми та їхніми батьками! Анонсуємо прем'єру «Закоханий друг Святого Миколая і Санти» Павла Гарбуза, яка відбудеться вже зовсім-зовсім скоро, а саме 30 листопада та 29 грудня о 12:00.Це зимова казка, яку розповів одного вечора чийсь дідусь або, можливо, бабуся. Вони вигадали, що колись, у невідомому році чи багато десятиліть тому, а може, цього ніколи й не було, але точно взимку в Україні жив хлопець. У його казковому світі було звичним спілкуватися з оленями, навіть з, чи самим, з якого він брав приклад, роздаючи подарунки й проводячи свята. Він не замислювався тоді над тим, чому це відбувається саме так, приймаючи це як належне.Одного дня Микола зустрів, звичайну милу дівчину, і закохався. Але ми про інше. Ми про те, що це зимова казка, просто вигадка, так би мовити, і всі збіги з реальними людьми випадкові, або ми хотіли б так думати», – інтригують у театрі.Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті

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