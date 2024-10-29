На Харківщині загинув Герой з Луцька Юрій Шаблевський

Юрій Шаблевський.



Про це Ігор Поліщук.



"На жаль, маємо ще одну втрату.



Лучанин Шаблевський Юрій Вікторович, 02.12.1986 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-номера обслуги механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону.



Солдат Шаблевський Юрій Вікторович загинув 29.10.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Петропавлівка Харківської області", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ЛуцькаПро це повідомив міський голова"На жаль, маємо ще одну втрату.Лучанин Шаблевський Юрій Вікторович, 02.12.1986 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-номера обслуги механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону.Солдат Шаблевський Юрій Вікторович загинув 29.10.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Петропавлівка Харківської області", - йдеться в повідомленні.

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