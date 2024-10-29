На Харківщині загинув Герой з Луцька Юрій Шаблевський

На Харківщині загинув Герой з Луцька Юрій Шаблевський
На війні загинув Герой з Луцька Юрій Шаблевський.

Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.

"На жаль, маємо ще одну втрату.

Лучанин Шаблевський Юрій Вікторович, 02.12.1986 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-номера обслуги механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону.

Солдат Шаблевський Юрій Вікторович загинув 29.10.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Петропавлівка Харківської області", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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