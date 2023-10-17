У Глухові вже 12 загиблих від удару по гуртожитку

У Глухові вже 12 загиблих від удару по гуртожитку
У Глухові на Сумщині продовжують розбирати завали гуртожитку, у який влучив російський дрон. Кількість загиблих досягла 12 людей.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Рятувальні роботи тривають, під завалами шукають іще одну людину.

Нагадаємо, пізно ввечері 18 листопада російські війська вдарили своїм безпілотником у багатоповерхівку у Глухові, що на Сумщині. Будівлею виявився гуртожиток одного з навчальних закладів.

Серед загиблих є одна дитина, а серед постраждалих — двоє. Загалом кількість поранених становить, за даними ДСНС — 11 людей, а за даними обласної військової адміністрації — 12 людей.

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Теги: Сумщина, гуртожиток, удар
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