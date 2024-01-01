Українські захисники навчалися у Франції: серед військових – волиняни

Двомісячний курс навчань артилеристів 155 Окремої механізованої бригади імені Анни Київської у французькому навчальному центрі завершено.Українські військові опанували не лише самохідні артилерійські установки CAESAR, але й 120-мм міномети, значно розширивши свій арсенал та бойові спроможності.Про це повідомляє Відділ зв’язків з громадськістю управління комунікацій Оперативного командування “Захід”.Також у Франції відбулася важлива зустріч командування з’єднання, де проходять військову службу представники фактично всіх областей України, в тому числі й волиняни, з Міністром оборони Франціїта французькими парламентарями.Командування бригади висловило їм щиру подяку за військову підтримку та за якісну підготовку наших бійців.“Французька сторона активно допомогла нам у забезпеченні високого рівня бойової підготовки та модернізації озброєння, що значно підсилює армію України. Зустріч також підкреслила спільне прагнення щодо захисту свободи та миру. Завдяки міжнародним партнерам, таким як Франція, українська армія стає міцнішою та більш підготовленою до викликів сьогодення”, – зазначили в бригаді.Під час урочистого заходу бійцям-артилеристам вручили сертифікати, які підтверджують високий рівень їхньої військової підготовки. Тож невдовзі потужний голос САУ CAESAR та 120-мм мінометів почують на всіх фронтах російсько-української війни.Франція стала першою країною, яка підготувала повноцінну українську бригаду на своїй території, забезпечивши її необхідним озброєнням і технікою, що високо оцінив Президент України Володимир Зеленський.Вишкіл у Франції охопив широке коло складових, серед яких, зокрема: піхотний бій, бронетанковий бій із використанням AMX-10RC (французька бойова броньована машина), інженерні дії з залученням саперів, протиповітряна оборона з використанням ракет Mistral, протитанковий бій із застосуванням ракет Milan, використання безпілотних апаратів, робота снайперів, застосування артилерійських систем CAESAR та 120-мм мінометів.