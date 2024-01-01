Зеленський представив внутрішній «план стійкості»: без виборів та зниження віку для мобілізації





Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, пише



Ці пункти раніше вже також оприлюднювали в медіа. До них належать єдність, фронт, зброя, гроші, енергетика, безпека, громади, людський капітал, культурний суверенітет та політика героїв. Однак повністю план із додатками представлять лише в грудні.



Так, у пункті про єдність йдеться відсутність виборів у воєнний час. Зеленський заявив, що «ніхто у світі цього не вимагає» від України. Спершу, мовляв, треба досягнути справедливого миру, а потім у країні відбудуться «справедливі вибори».



Другий пункт про фронт передбачає зміну підходів до управління в армії. Зокрема, в Україні запровадять посаду військового омбудсмена, а військове керівництво має представити нову систему контрактів для громадян, які не досягли мобілізаційного віку.



Так люди, яких за законом іще не можуть мобілізувати, зможуть себе проявити. Їхні контракти будуть мати мотиваційний складник. Тим часом сам вік для призову за мобілізацією Україна не знижуватиме, запевнив президент.



Крім того, Зеленський наголосив, що Україна «не торгує» безпекою або суверенітетом і не відмовиться від прав на всю свою територію. Він припустив, що Україні, можливо, доведеться «когось в москві пережити», щоб досягти відновлення територіальної цілісності.



Щодо зброї, то в плані Зеленського передбачено, що наступного року Україна виробить щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів. Безпілотники мають компенсувати відсутність артилерії в українській армії.



Крім того, Зеленський поставив завдання виробити 3 тисячі крилатих ракет, а також пообіцяв збільшити пряме фінансування військових бригад. У межах цього пункту він також пропонує запровадити формат Технологічної ставки.



Пункт про гроші затверджуватимуть із бізнесом, але загалом він стосується того, що Україна має закуповувати в себе те, що може сама виробляти. Також у контексті цього пункту плану Зеленський говорив про детінізацію, дерегуляцію, забезпечення безпеки бізнесу від правоохоронців та програму «Національний кешбек».



Пункти про енергетику стосується захисту енергооб’єктів, а відповідальність за забезпечення цього захисту «персональна», заявив президент. За його словами, для цього Україна впровадить відповідні «паспорти стійкості» регіонів до кінця року.



Безпека в плані Зеленського передбачає модернізацію стандартів укриттів, посилення безпеки в усіх державних закладах, зокрема школах (встановлення рамок металошукачів на вході), й укріплення кордону.



Пункт «громади» стосується податкових умов для прифронтових територій, а людський капітал — створення Національного стандарту безбарʼєрності, інституту множинного громадянства та створення Міністерства об’єднання. До кінця року мають представити кандидатуру міністра.



Крім того, Зеленський анонсував перезапуск дипломатичної служби — до кінця року пообіцяв провести заміни в країнах «Великої сімки» та заповнити всі вакансії послів.



У пункті про культуру президент пропонує ініціювати створення «культурного Рамштайну» та сприяти створенню кафедри україністики в іноземних університетах.



Останній пункт плану, присвячений політиці Героїв, пропонує залучати ветеранів на держслужбу, створити до 2025 року в кожній громаді реабілітаційні відділення для українських військових та щонайменше 80 ветеранських просторів і підготувати 11 тисяч фахівців із супроводу ветеранів наступного року. Також у пункті пропонують надавати ветеранам війни квартири.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Володимир Зеленський представив внутрішній «план стійкості», який містить завдання для самої України під час війни. Він, як і писали ЗМІ, складається із 10 пунктів.Про це повідомили народні депутатита, пише Громадське Ці пункти раніше вже також оприлюднювали в медіа. До них належать єдність, фронт, зброя, гроші, енергетика, безпека, громади, людський капітал, культурний суверенітет та політика героїв. Однак повністю план із додатками представлять лише в грудні.Так, у пункті про єдність йдеться відсутність виборів у воєнний час. Зеленський заявив, що «ніхто у світі цього не вимагає» від України. Спершу, мовляв, треба досягнути справедливого миру, а потім у країні відбудуться «справедливі вибори».Другий пункт про фронт передбачає зміну підходів до управління в армії. Зокрема, в Україні запровадять посаду військового омбудсмена, а військове керівництво має представити нову систему контрактів для громадян, які не досягли мобілізаційного віку.Так люди, яких за законом іще не можуть мобілізувати, зможуть себе проявити. Їхні контракти будуть мати мотиваційний складник. Тим часом сам вік для призову за мобілізацією Україна не знижуватиме, запевнив президент.Крім того, Зеленський наголосив, що Україна «не торгує» безпекою або суверенітетом і не відмовиться від прав на всю свою територію. Він припустив, що Україні, можливо, доведеться «когось в москві пережити», щоб досягти відновлення територіальної цілісності.Щодо зброї, то в плані Зеленського передбачено, що наступного року Україна виробить щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів. Безпілотники мають компенсувати відсутність артилерії в українській армії.Крім того, Зеленський поставив завдання виробити 3 тисячі крилатих ракет, а також пообіцяв збільшити пряме фінансування військових бригад. У межах цього пункту він також пропонує запровадити формат Технологічної ставки.Пункт про гроші затверджуватимуть із бізнесом, але загалом він стосується того, що Україна має закуповувати в себе те, що може сама виробляти. Також у контексті цього пункту плану Зеленський говорив про детінізацію, дерегуляцію, забезпечення безпеки бізнесу від правоохоронців та програму «Національний кешбек».Пункти про енергетику стосується захисту енергооб’єктів, а відповідальність за забезпечення цього захисту «персональна», заявив президент. За його словами, для цього Україна впровадить відповідні «паспорти стійкості» регіонів до кінця року.Безпека в плані Зеленського передбачає модернізацію стандартів укриттів, посилення безпеки в усіх державних закладах, зокрема школах (встановлення рамок металошукачів на вході), й укріплення кордону.Пункт «громади» стосується податкових умов для прифронтових територій, а людський капітал — створення Національного стандарту безбарʼєрності, інституту множинного громадянства та створення Міністерства об’єднання. До кінця року мають представити кандидатуру міністра.Крім того, Зеленський анонсував перезапуск дипломатичної служби — до кінця року пообіцяв провести заміни в країнах «Великої сімки» та заповнити всі вакансії послів.У пункті про культуру президент пропонує ініціювати створення «культурного Рамштайну» та сприяти створенню кафедри україністики в іноземних університетах.Останній пункт плану, присвячений політиці Героїв, пропонує залучати ветеранів на держслужбу, створити до 2025 року в кожній громаді реабілітаційні відділення для українських військових та щонайменше 80 ветеранських просторів і підготувати 11 тисяч фахівців із супроводу ветеранів наступного року. Також у пункті пропонують надавати ветеранам війни квартири.

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