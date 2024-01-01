Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 19 – 24 листопада

Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 19 – 24 листопада
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.

Цього тижня на сцені театру глядачі спостерігатимуть за грою сильних характерів, співпереживатимуть історію пристрасті. Перейматимуться долею трьох українок, які виїхали на заробітки до Італії. Захоплюватимуться сценічною мовою акторів та їхньою майстерністю.

Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 19 до 24 листопада.

Вперше у цьому театральному сезоні!

У вівторок, 19 листопада, о 18:00 на камерній сцені – мелодраматична комедія «Замовляю любов» Тетяни Іващенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Ірина Стежка. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).

Троє персонажів, кожен з яких по-своєму відчуває самотність... Кожен із них по-своєму намагається вирішити складну й актуальну дилему: що важливіше – кохання чи гроші, і чи можуть вони мирно співіснувати. Головна героїня наважується замовити «хлопчика на виклик». Він – цинічний жиголо. Але...
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 19 – 24 листопада

Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.

Драма-інтерв'ю про українок, які виїхали до Італії.

У п’ятницю, 22 листопада, о 18:00 на камерній сцені – «Долі жіночі або Послання від заробітчанок» Мирона Лисака й Галини Микитюк. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 19 – 24 листопада

«Навіть у нашому театрі у кожного є хтось, хто їздить на заробітки, хто зараз на заробітках. Війна вона ще більше сімей розлучила, і проблема розділених сімей, коли змушені їхати, сумують один за одним, коли берегині роду втрачають зв’язок з рідною землею і родиною, ця проблема і досі дуже актуальна», – виконавиця ролі Доля І Дарина Гребенко.

У День пам'яті жертв голодоморів – вистава про анатомію зради.

У суботу, 23 листопада, о 18:00драматична поема «На полі крові» Лесі Українки. Камерна сцена. Тривалість – 1 година (без антракту).
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 19 – 24 листопада

«Це історія Іуди від Лесі Українки. У Біблії зрадник, продавши Ісуса, повісився, а у Лесі він придбав за отримані гроші землю біля Єрусалима. Саме на ній письменниця описує зустріч між Іудою та Прочанином в розмові яких розкривається анатомія зради й трагедія людини, яка хотіла жити, а не жебракувати в бідності. Незважаючи на спроби захистити свою честь, історія в особі Прочанина не пробачає його. За свій вчинок зрадник став «13-тим», він став вигнанцем», – стверджує режисер-постановник Владислав Маціюк.

Вистава для сімейного перегляду!

У неділю, 24 листопада, о 12:00 на основній сцені – музична казка-фентезі «Аліса. Повернення в Дивокрай» Дарини Гребенко за мотивами творів Льюїса Керрола. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).

Дорослішання дається Алісі непросто, попри те, що після повернення із Дивокраю минули роки. Однак «уява – це єдина зброя у війні проти реальності», і ось дівчинка знову прямує знайомою стежкою вслід за Кроликом, аби відвернути біду від місця, що стало для неї другим домом...

У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».

Наступна вистава – неймовірно весела комедія, насичена захопливими ситуаціями та несподіваними змінами, в які потрапляють персонажі.

У неділю, 24 листопада, о 17:00комедія «Шахрайки» Наталії Уварової. Основна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 19 – 24 листопада

Майстерність акторів, дотепні діалоги, яскраві образи, оригінальний сюжет і щирі сценічні емоції створять атмосферу для чудового відпочинку в театрі, поліпшать настрій та подарують багато позитивних вражень від перегляду. Своєрідне реаліті-шоу дасть можливість кожному глядачу відчути себе частиною життя інших і замислитися: «А чи зміг би я вдатися до безневинного обману заради… грошей?».
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 19 – 24 листопада

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Теги: театр, Луцьк, вистави
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