62-річний волинянин підпалив будинок своєї знайомої: жінка загинула
Сьогодні, 12:19
Волинські поліцейські оперативно встановили зловмисника, який підпалив будинок своєї знайомої.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Повідомлення про пожежу до поліції надійшло у неділю ввечері. На місце пригоди направилась слідчо-оперативна група поліції, співробітники ДСНС.
Пожежу ліквідували, будинок вигорів частково.
Під час огляду помешкання, правоохоронці виявили тіло його власниці, 53-річної жительки Володимирського району, без слідів насильницької смерті.
Поліцейські оперативно встановили, що підпал скоїв 62-річний односелець постраждалої. Зловмисник з місця вчинення злочину втік.
Оперативники швидко встановили його місцеперебування, чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, що спричинило загибель людини.
Вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні інкримінованого злочину та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.
Зловмисникові загрожує до десяти років позбавлення волі. Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Повідомлення про пожежу до поліції надійшло у неділю ввечері. На місце пригоди направилась слідчо-оперативна група поліції, співробітники ДСНС.
Пожежу ліквідували, будинок вигорів частково.
Під час огляду помешкання, правоохоронці виявили тіло його власниці, 53-річної жительки Володимирського району, без слідів насильницької смерті.
Поліцейські оперативно встановили, що підпал скоїв 62-річний односелець постраждалої. Зловмисник з місця вчинення злочину втік.
Оперативники швидко встановили його місцеперебування, чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, що спричинило загибель людини.
Вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні інкримінованого злочину та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.
Зловмисникові загрожує до десяти років позбавлення волі. Слідство триває.
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