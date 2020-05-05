62-річний волинянин підпалив будинок своєї знайомої: жінка загинула

Волинські поліцейські оперативно встановили зловмисника, який підпалив будинок своєї знайомої.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Повідомлення про пожежу до поліції надійшло у неділю ввечері. На місце пригоди направилась слідчо-оперативна група поліції, співробітники ДСНС.Пожежу ліквідували, будинок вигорів частково.Під час огляду помешкання, правоохоронці виявили тіло його власниці, 53-річної жительки Володимирського району, без слідів насильницької смерті.Поліцейські оперативно встановили, що підпал скоїв 62-річний односелець постраждалої. Зловмисник з місця вчинення злочину втік.Оперативники швидко встановили його місцеперебування, чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, що спричинило загибель людини.Вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні інкримінованого злочину та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.Зловмисникові загрожує до десяти років позбавлення волі. Слідство триває.