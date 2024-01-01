Вночі росія запустила по Україні 87 ударних безпілотників
Сьогодні, 11:48
У ніч на 19 листопада Сили протиповітряної оборони збил над Україною 51 ворожий ударний безпілотник. ППО працювала у 9 областях.
Про це повідомили у Повітряних силах.
Противник атакував 87-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із районів Курськ, Орел, що в РФ та із окупованого Криму.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 51 ворожого БпЛА у Черкаській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій та Харківській областях.
Внаслідок активної протидії 30 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах. Станом на ранок 19 листопада один БпЛА все ще знаходиться в повітряному просторі України, бойова робота триває.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
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Про це повідомили у Повітряних силах.
Противник атакував 87-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із районів Курськ, Орел, що в РФ та із окупованого Криму.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 51 ворожого БпЛА у Черкаській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій та Харківській областях.
Внаслідок активної протидії 30 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах. Станом на ранок 19 листопада один БпЛА все ще знаходиться в повітряному просторі України, бойова робота триває.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
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