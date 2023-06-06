На Волині перевірять укриття та системи оповіщення, - голова ОВА

На Волині перевірять укриття та системи оповіщення, - голова ОВА
Голова Волинської ОВА Іван Рудницький під час наради із заступниками дав доручення організувати перевірку усіх укриттів на Волині та систем оповіщення у територіальних громадах.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Зокрема, управління цивільного захисту облдержадміністрації з керівниками районних військових адміністрацій та територіальних громад упродовж тижня обстежуватимуть укриття, перевірятимуть їх роботу на час повітряної тривоги, та чи наявне матеріально-технічне забезпечення для перебування там людей.

Кожен керівник РВА та громади повинен знати скільки є укриттів на ввіреній йому території, як вони працюють, та хто відповідальний за вчасне відкриття у разі повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що повинна працювати у кожній громаді система оповіщення про повітряну тривогу.

"Обидва доручення – питання безпеки громадян, тому це завжди повинно бути на контролі у керівників місцевої влади.

Очікую детальної та конкретної доповіді про результати обстежень на наступну щотижневу оперативну нараду", - наголосив голова ОВА.

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Теги: Волинь, укриття, перевірка
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