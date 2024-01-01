«Ходимо, поки не випаде сніг»: як у селах на Волині збирають пізні осінні гриби

«Ходимо, поки не випаде сніг»: як у селах на Волині збирають пізні осінні гриби
Попри перший сніг, на Волині люди ще збирають гриби. Зараз сезон пізніх осінніх грибів. У ліс місцеві ходять за зеленицями і підзеленками. Також трапляються і польські гриби.

Про пізній грибний сезон Суспільному розповіла жителька села Угриничі Любешівської громади Надія.

"Це у нас така посадка тут є. Усі сюди ходять і завжди знаходять, — розповідає Надія. — Ходимо, поки не випаде сніг і не закриє гриби. На білі вже холодно, вже не зустрічала їх".
«Ходимо, поки не випаде сніг»: як у селах на Волині збирають пізні осінні гриби

У цьому ж лісі збирає гриби 56-річна Тетяна, жителька села Седлище Любешівської громади.

"Ох, як важко виривати! Але це дуже гарні гриби. Ми звемо їх кози, — говорить жінка. — Я не знаю, може, де в яких регіонах їх по другому звуть".

Грибниця Тетяна зізнається: ходитиме у ліс, поки у ньому будуть рости гриби.

"Треба походити, поки знайдеш. За годину, бо ж зараз, бачите, уже холодно. То й так ще добре, я не думала, що назбираю стільки грибів. Хочу ще тако пройтися, та йти додому вже, бо змерзла", — додає жінка.

Правила вживання грибів

За словами вчительки біології Людмили Ковальчук, гриби — це білковий продукт, який може швидко псуватися. Тому їх потрібно приготувати протягом доби після збору.
«Ходимо, поки не випаде сніг»: як у селах на Волині збирають пізні осінні гриби

"Вони поглинають з навколишнього середовища отруйні речовини. Це може призвести до отруєння. Тому ми не збираємо грибів біля автомобільних шляхів і промислових підприємств", — зазначила Людмила Ковальчук.

Як не отруїтися грибами

З початку 2024 року на Волині зафіксовано два випадки отруєння грибами, обидва у Горохівському районі. Потерпілі — дорослі люди, яких після лікування вже виписали додому.

Їстівних грибів є понад 500 видів, а неїстівних – більше двох тисяч, каже завідувачка відділу обласного центру контролю і профілактики хвороб Валентина Довжик. З її слів, найчастіша причина отруєнь — люди плутають їстівні й неїстівні гриби.

Найдієвіший спосіб профілактики отруєнь — це відмовитися від вживання дикорослих грибів. У нас люди поки не готові відмовитися. Продукт вважається важким. Його не рекомендовано вживати вагітним, людям похилого віку, які мають хронічні захворювання і дітям до 12 років", — розповідає Валентина Довжик.
«Ходимо, поки не випаде сніг»: як у селах на Волині збирають пізні осінні гриби

Епідеміологиня не радить волинянам також не брати ті гриби, що викликають найменший сумнів.

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Теги: Волинь, гриби
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