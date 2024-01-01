Росіяни вдарили по гуртожитку на Сумщині: 8 загиблих, серед них - дитина

Росіяни вдарили по гуртожитку на Сумщині: 8 загиблих, серед них - дитина
Росія завдала удару по Глухову Сумської області безпілотниками типу "шахед". Один із дронів влучив у гуртожиток.

За даними від ОВА станом на 7 ранку, відомо про шістьох загиблих.

"Унаслідок ворожої атаки (станом на 7 ранку), попередньо, загинуло 6 людей, з них одна – дитина. Поранено – 12 людей, з них дві дитини", – повідомили в ОВА.

Серед загиблих – дитина восьми років.

"За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України)", – повідомили в Офісі генерального прокурора.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про 7 загиблих внаслідок російського удару по Глухову.
Росіяни вдарили по гуртожитку на Сумщині: 8 загиблих, серед них - дитина

У обласній прокуратурі повідомили, що унаслідок авіаудару по гуртожитку в м. Глухів станом на 09:20 вже 8 загиблих.
Росіяни вдарили по гуртожитку на Сумщині: 8 загиблих, серед них - дитина

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Теги: Сумщина, гуртожиток
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