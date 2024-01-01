Інтернет і мобільний зв'язок під час можливих блекаутів: чи готова Волинь і де зв'язку немає
Сьогодні, 08:20
На Волині 940 базових станцій мобільного зв’язку. Задля безперебійності надання послуги оператори використовують декілька альтернативних джерел живлення — акумуляторні батареї та генератори.
Про це під час оперативної наради 18 листопада розповіла заступниця голови облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Вікторія Левчук, повідомили в обласній раді, передає Суспільне.
До 5 годин зв'язку у випадку блекауту
Наразі акумуляторами забезпечені усі базові станції: літієвих батарей, які здатні утримувати живлення до 72 годин, є менш як 20%, решта батарей — максимум до 5 годин, зазначила посадовиця. Зі слів Вікторії Левчук, лише 60% базових станцій на Волині обладнані генераторами.
Також вона додала, що оператори мобільного зв'язку просять волинян у випадку тривалих аварійних відключень світла не перевантажувати мобільну мережу, скоротивши до мінімуму завантаження відеоконтенту.
Інтернет: де на Волині є та немає доступу до мережі
На Волині є 29 провайдерів фіксованого інтернету. Згідно з оприлюдненим дашбордом регіональних провайдерів фіксованого інтернету, 904 із 1 087 населених пунктів в області мають доступ до інтернету. В інших населених пунктах є мобільний зв'язок та радіо. Суспільне проаналізувало де є або немає доступу до мережі.
Серед 351 населеного пункту в Луцькому районі інтернету немає (жодної технології) у 41 селі, а саме:
Цуманська ТГ: Скреготівка, Знамирівка, Ромашківка;
Торчинська ТГ: Чорний Ліс, Жуковець, Усичівські Будки, Барвінок, Тертки, Хорохорин;
Рожищенська ТГ: Богушівська Мар'янівка, Валер'янівка;
Мар'янівська ТГ: Хмельницьке, Новий Зборишів;
Луцька ТГ: Моташівка;
Ківерцівська ТГ: Яромель, Славне, Конопелька, Заброди;
Копачівська ТГ: Підліски;
Колківська ТГ: Мар'янівка;
Доросинівська ТГ: Ясенівка, Вітоніж;
Горохівська ТГ: Діброва, Ярівка, Старостав, Софіївка, Скабарівщина, Кумовище, Крижова, Красів, Ковбань;
Городищенська ТГ: Сергіївка, Маруся, Мартинівка, Загаї, Дубова Корчма,
Боратинська ТГ: Цеперів;
Берестечківська ТГ: Диковини, Антонівка, Липа, Богунівка.
Серед 380 населених пунктів у Ковельському районі інтернету немає у 93 селах, а саме:
Шацька ТГ: Кам’янка, Кошари, Прип’ять, Красний Бір, Кропивники, Перешпа;
Турійська ТГ: Липа, Селець, Свинарин, Задиби, Серкізів, Клюськ, Волиця, Гаруша, Нири, Чорніїв, Мочалки, Оса, Дуліби, Маковичі, Осекрів, Ревушки, Мировичі, Тагачин;
Старовижівська ТГ: Мельники, Галина Воля, Мизове, Сукачі, Хотивель;
Смідинська ТГ: Паридуби, Рудня, Сьомаки, Зачернеччя, Кукуріки, Високе, Смідин, Біличі, Лісняки, Журавлине;
Сереховичівська ТГ: Нова Воля;
Самарівська ТГ: Теребовичі, Мале Оріхове, Занивське, Залисиця, Головище, Березники, Козовата, Гороховище;
Ратнівська ТГ: Сільця-Млинівські, Косиці, Долина, Годинь, Витень;
Любомльська ТГ: Застав’є, Вілька-Підгородненська, Боремщина;
Люблинецька ТГ: Черкаси, Нові Кошари, Мощена, Кругель, Краснодуб’я, Калинівка;
Луківська ТГ: Тупали, Перевісся, Окунин, Кличковичі, Зілове, Залісці;
Колодяжненська ТГ: Черемошне, Перковичі, Ломачанка, Кричевичі, Іванівка, Грушівка, Гончий Брід, Будище;
Забродівська ТГ: Задолина;
Дубечненська ТГ: Яревище;
Голобська ТГ: Новий Мосир, Мар’янівка, Майдан, Діброва, Старий Мосир, Солотвин, Партизанське;
Вишнівська ТГ: Бабаці;
Велицька ТГ: Угли, Кривлин, Рудка-Миринська, Мирин, Арсеновичі, Запілля, Дошне.
У Камінь-Каширському районі серед 155 населених пунктів відсутній інтернет у 14 селах, а саме:
Сошичненська ТГ: Запруддя;
Прилісненська ТГ: Замостя, Карасин, Галузія, Серхів;
Любешівська ТГ: Віл, Березичі, Пожог, Люботин;
Камінь-Каширська ТГ: Верхи, Іваномисль, Залазько, Винімок, Ольшани.
Серед 201 населеного пункту у Володимирському районі інтернету немає у 35 селах, а саме:
Устилузька ТГ: Кладнів, Коритниця, Полум’яне, Новини, Турівка, Заболоття, Дарницьке;
Поромівська ТГ: Верхнів, Іванів, Петрове, Шахтарське;
Павлівська ТГ: Самоволя;
Оваднівська ТГ: Писарева Воля, Маркелівка, Руда, Замости, Гевин, Воля-Свійчівська;
Зимнівська ТГ: Хмелів, Октавин, Нехвороща, Микуличі;
Затурцівська ТГ: Зубильне, Запуст, Журавець, Вілька-Садівська, Тумин, Твердині, Сірнички, Семеринське, Садівські Дубини, Озютичі, Кисилин;
Володимир-Волинська ТГ: Орані;
Іваничівська ТГ: Романівка.
У Волинській облдержадміністрації зазначили, що жителі області мають можливість користуватися безперебійним інтернетом без електрики до 72 годин. Йдеться про оптоволоконну технологію xPON, для використання якої потрібно використовувати джерело живлення: Powerbank або UPS.
Довідково: PON (Passive Optical Network) — це сучасна технологія високошвидкісної й енергоефективної передачі даних за допомогою пасивної оптичної лінії. PON використовує значно менше енергії для підтримки роботи інтернет-мереж під час знеструмлень. Такі провайдери можуть забезпечувати інтернетом понад 50 % споживачів упродовж 72 годин.
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Про це під час оперативної наради 18 листопада розповіла заступниця голови облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Вікторія Левчук, повідомили в обласній раді, передає Суспільне.
До 5 годин зв'язку у випадку блекауту
Наразі акумуляторами забезпечені усі базові станції: літієвих батарей, які здатні утримувати живлення до 72 годин, є менш як 20%, решта батарей — максимум до 5 годин, зазначила посадовиця. Зі слів Вікторії Левчук, лише 60% базових станцій на Волині обладнані генераторами.
Також вона додала, що оператори мобільного зв'язку просять волинян у випадку тривалих аварійних відключень світла не перевантажувати мобільну мережу, скоротивши до мінімуму завантаження відеоконтенту.
Інтернет: де на Волині є та немає доступу до мережі
На Волині є 29 провайдерів фіксованого інтернету. Згідно з оприлюдненим дашбордом регіональних провайдерів фіксованого інтернету, 904 із 1 087 населених пунктів в області мають доступ до інтернету. В інших населених пунктах є мобільний зв'язок та радіо. Суспільне проаналізувало де є або немає доступу до мережі.
Серед 351 населеного пункту в Луцькому районі інтернету немає (жодної технології) у 41 селі, а саме:
Цуманська ТГ: Скреготівка, Знамирівка, Ромашківка;
Торчинська ТГ: Чорний Ліс, Жуковець, Усичівські Будки, Барвінок, Тертки, Хорохорин;
Рожищенська ТГ: Богушівська Мар'янівка, Валер'янівка;
Мар'янівська ТГ: Хмельницьке, Новий Зборишів;
Луцька ТГ: Моташівка;
Ківерцівська ТГ: Яромель, Славне, Конопелька, Заброди;
Копачівська ТГ: Підліски;
Колківська ТГ: Мар'янівка;
Доросинівська ТГ: Ясенівка, Вітоніж;
Горохівська ТГ: Діброва, Ярівка, Старостав, Софіївка, Скабарівщина, Кумовище, Крижова, Красів, Ковбань;
Городищенська ТГ: Сергіївка, Маруся, Мартинівка, Загаї, Дубова Корчма,
Боратинська ТГ: Цеперів;
Берестечківська ТГ: Диковини, Антонівка, Липа, Богунівка.
Серед 380 населених пунктів у Ковельському районі інтернету немає у 93 селах, а саме:
Шацька ТГ: Кам’янка, Кошари, Прип’ять, Красний Бір, Кропивники, Перешпа;
Турійська ТГ: Липа, Селець, Свинарин, Задиби, Серкізів, Клюськ, Волиця, Гаруша, Нири, Чорніїв, Мочалки, Оса, Дуліби, Маковичі, Осекрів, Ревушки, Мировичі, Тагачин;
Старовижівська ТГ: Мельники, Галина Воля, Мизове, Сукачі, Хотивель;
Смідинська ТГ: Паридуби, Рудня, Сьомаки, Зачернеччя, Кукуріки, Високе, Смідин, Біличі, Лісняки, Журавлине;
Сереховичівська ТГ: Нова Воля;
Самарівська ТГ: Теребовичі, Мале Оріхове, Занивське, Залисиця, Головище, Березники, Козовата, Гороховище;
Ратнівська ТГ: Сільця-Млинівські, Косиці, Долина, Годинь, Витень;
Любомльська ТГ: Застав’є, Вілька-Підгородненська, Боремщина;
Люблинецька ТГ: Черкаси, Нові Кошари, Мощена, Кругель, Краснодуб’я, Калинівка;
Луківська ТГ: Тупали, Перевісся, Окунин, Кличковичі, Зілове, Залісці;
Колодяжненська ТГ: Черемошне, Перковичі, Ломачанка, Кричевичі, Іванівка, Грушівка, Гончий Брід, Будище;
Забродівська ТГ: Задолина;
Дубечненська ТГ: Яревище;
Голобська ТГ: Новий Мосир, Мар’янівка, Майдан, Діброва, Старий Мосир, Солотвин, Партизанське;
Вишнівська ТГ: Бабаці;
Велицька ТГ: Угли, Кривлин, Рудка-Миринська, Мирин, Арсеновичі, Запілля, Дошне.
У Камінь-Каширському районі серед 155 населених пунктів відсутній інтернет у 14 селах, а саме:
Сошичненська ТГ: Запруддя;
Прилісненська ТГ: Замостя, Карасин, Галузія, Серхів;
Любешівська ТГ: Віл, Березичі, Пожог, Люботин;
Камінь-Каширська ТГ: Верхи, Іваномисль, Залазько, Винімок, Ольшани.
Серед 201 населеного пункту у Володимирському районі інтернету немає у 35 селах, а саме:
Устилузька ТГ: Кладнів, Коритниця, Полум’яне, Новини, Турівка, Заболоття, Дарницьке;
Поромівська ТГ: Верхнів, Іванів, Петрове, Шахтарське;
Павлівська ТГ: Самоволя;
Оваднівська ТГ: Писарева Воля, Маркелівка, Руда, Замости, Гевин, Воля-Свійчівська;
Зимнівська ТГ: Хмелів, Октавин, Нехвороща, Микуличі;
Затурцівська ТГ: Зубильне, Запуст, Журавець, Вілька-Садівська, Тумин, Твердині, Сірнички, Семеринське, Садівські Дубини, Озютичі, Кисилин;
Володимир-Волинська ТГ: Орані;
Іваничівська ТГ: Романівка.
У Волинській облдержадміністрації зазначили, що жителі області мають можливість користуватися безперебійним інтернетом без електрики до 72 годин. Йдеться про оптоволоконну технологію xPON, для використання якої потрібно використовувати джерело живлення: Powerbank або UPS.
Довідково: PON (Passive Optical Network) — це сучасна технологія високошвидкісної й енергоефективної передачі даних за допомогою пасивної оптичної лінії. PON використовує значно менше енергії для підтримки роботи інтернет-мереж під час знеструмлень. Такі провайдери можуть забезпечувати інтернетом понад 50 % споживачів упродовж 72 годин.
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