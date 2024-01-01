У Ковелі на Волині ліквідували наслідки російської ракетної атаки
Сьогодні, 07:15
Станом на 18 листопада у місті Ковелі та Ковельському районі ліквідували наслідки влучання російської ракети в об'єкт енергетичної інфраструктури, що був зафіксований вранці 17 листопада.
Про це Суспільному розповів Ковельський міський голова Ігор Чайка. З його слів, комунальні служби спрацювали добре. Наразі світло та водопостачання в місті повністю відновлені, однак у громаді введуть графіки погодинного відключення електроенергії.
"Ми сьогодні працюємо в штатному режимі: і школи, і дитсадки. Ми будемо подавати електроенергію по графіках, люди будуть зняти і готуватися до відключення світла. Вчорашній день показав, що наш водоканал зміг подати воду через 1,5 години після прильоту завдяки резервній генерації, які ми маємо. "Ковельтепло" взагалі не припиняло послуг", — зазначив посадовець.
На даний час у Ковелі цілодобово функціонують три пункти незламності ДСНС, у котрих люди можуть скористатися інтернетом, світлом, гарячим чаєм і теплом, розповів рятувальник Віталій Бондаренко.
"Зразу після ракетного удару, ми поставили цю палатку, і буквально, через годину чоловік 30 зараз прийшло. В основному на підзарядку. Приходила мама з дитиною інгалятором дихали", — сказав ковельський рятувальник.
Віталій Бондаренко додав, що пункти незламності працюватимуть за потребою.
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Про це Суспільному розповів Ковельський міський голова Ігор Чайка. З його слів, комунальні служби спрацювали добре. Наразі світло та водопостачання в місті повністю відновлені, однак у громаді введуть графіки погодинного відключення електроенергії.
"Ми сьогодні працюємо в штатному режимі: і школи, і дитсадки. Ми будемо подавати електроенергію по графіках, люди будуть зняти і готуватися до відключення світла. Вчорашній день показав, що наш водоканал зміг подати воду через 1,5 години після прильоту завдяки резервній генерації, які ми маємо. "Ковельтепло" взагалі не припиняло послуг", — зазначив посадовець.
На даний час у Ковелі цілодобово функціонують три пункти незламності ДСНС, у котрих люди можуть скористатися інтернетом, світлом, гарячим чаєм і теплом, розповів рятувальник Віталій Бондаренко.
"Зразу після ракетного удару, ми поставили цю палатку, і буквально, через годину чоловік 30 зараз прийшло. В основному на підзарядку. Приходила мама з дитиною інгалятором дихали", — сказав ковельський рятувальник.
Віталій Бондаренко додав, що пункти незламності працюватимуть за потребою.
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