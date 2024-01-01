Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 19-20 листопада

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 18-20 листопада 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.У понеділок, 18 листопада, сонячна активність була з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає невеликій магнітній бурі, нездатній впливати на самопочуття людей, знову очікується слабка магнітна буря. Вже 19 листопада магнітосфера повернеться до більш спокійного рівня (К-індекс 3 і нижче). Така ж магнітосфера протримається і 20 листопада.Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.