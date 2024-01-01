Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 19-20 листопада
Сьогодні, 03:11
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 18-20 листопада 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У понеділок, 18 листопада, сонячна активність була з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає невеликій магнітній бурі, нездатній впливати на самопочуття людей, знову очікується слабка магнітна буря. Вже 19 листопада магнітосфера повернеться до більш спокійного рівня (К-індекс 3 і нижче). Така ж магнітосфера протримається і 20 листопада.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У понеділок, 18 листопада, сонячна активність була з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає невеликій магнітній бурі, нездатній впливати на самопочуття людей, знову очікується слабка магнітна буря. Вже 19 листопада магнітосфера повернеться до більш спокійного рівня (К-індекс 3 і нижче). Така ж магнітосфера протримається і 20 листопада.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 19-20 листопада
Сьогодні, 03:11
19 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Зимівля тварин у Луцькому зоопарку: як готуються до складних умов
18 листопад, 23:19
Зрадник з Луцька Тимощук домігся скасування санкцій
18 листопад, 22:43