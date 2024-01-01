19 листопада на Волині: гортаючи календар

День народження 19 листопада святкують журналісткиКрім того, сьогодні народилися колишній голова Луцької районної адміністраціїта громадський діяч, поет(на фото).День народження цього дня відзначають також історик Волинського національного університету імені Лесі УкраїнкиВолиньPost вітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня – Олександрів та Клавдій – та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.Сьогодні відзначається День працівника скляної промисловості.День 19 листопада проголосили Всесвітнім днем туалету в 2001 році під час міжнародної конференції в Сінгапурі, присвяченої проблемам туалетів. До речі, місце проведення конференції обрали не випадково: Сінгапур славиться бездоганною чистотою туалетів.19 листопада 2005 року в Луцьку відкрився найбільший на той день на заході України торговельний комплекс – гіпермаркет "Там Там".