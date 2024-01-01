Зимівля тварин у Луцькому зоопарку: як готуються до складних умов





Журналісти Людмили Денисенко, установа заздалегідь підготувалася до подібних ситуацій.



Ще на початку повномасштабного російського вторгнення було отримано від благодійників два потужні генератори. Це дозволяє забезпечити резервне живлення для всіх критично важливих приміщень, де перебувають екзотичні та теплолюбні тварини.



«Ще у 2022 році Європейська асоціація зоопарків передала нам два потужні генератори. Вони підключені під потреби зоопарку. До того ж, зараз температура повітря не є критичною для наших мешканців», - розповіла посадовиця.



Як акцентувала Людмила Денисенко, деякі тварини вже переміщені у будівлі для зимівлі, а деякі – залягли у зимову сплячку.



«Приматів у зоопарку можна вже менше побачити, бо вони лишаються лише у своїх теплих приміщеннях. Деякі ведмеді вже залягли у зимову сплячку.



Менш рухливими стають єнотовидні собаки, адже вони теж впадають у зимову сплячку. Зоопарк живе своїм повноцінним життям», - підсумувала Людмила Денисенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після чергової масованої атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру України, що відбулася 17 листопада, в країні знову запровадили графіки відключень електроенергії. Це викликало занепокоєння як серед населення, так і серед установ, які залежать від постійного постачання електрики, зокрема зоопарків, де утримують теплолюбних тварин.Журналісти ВСН вирішили дізнатися, як Луцький зоопарк планує зимувати в умовах можливих відключень електрики. За словами директорки зоопарку, установа заздалегідь підготувалася до подібних ситуацій.Ще на початку повномасштабного російського вторгнення було отримано від благодійників два потужні генератори. Це дозволяє забезпечити резервне живлення для всіх критично важливих приміщень, де перебувають екзотичні та теплолюбні тварини.«Ще у 2022 році Європейська асоціація зоопарків передала нам два потужні генератори. Вони підключені під потреби зоопарку. До того ж, зараз температура повітря не є критичною для наших мешканців», - розповіла посадовиця.Як акцентувала Людмила Денисенко, деякі тварини вже переміщені у будівлі для зимівлі, а деякі – залягли у зимову сплячку.«Приматів у зоопарку можна вже менше побачити, бо вони лишаються лише у своїх теплих приміщеннях. Деякі ведмеді вже залягли у зимову сплячку.Менш рухливими стають єнотовидні собаки, адже вони теж впадають у зимову сплячку. Зоопарк живе своїм повноцінним життям», - підсумувала Людмила Денисенко.

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