Зрадник з Луцька Тимощук домігся скасування санкцій

Зрадник з Луцька Тимощук домігся скасування санкцій
Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні задовольнив апеляцію зрадника з Луцька Анатолія Тимощука на рішення дисциплінарного комітету Української асоціації футболу.

Про це повідомляє Tribuna.com.

45-річний тренер «Зеніта» вимагав зняти з нього санкції, які були накладені через продовження його роботи в РФ.

УАФ у березні 2022 року позбавила його всіх титулів, тренерської ліцензії та довічно вилучила з офіційного реєстру збірних.

Тимощук у 2023 році подав апеляцію в CAS – слухання справи пройшло у квітні 2024 року. Зараз суд скасував рішення українських футбольних інстанцій.

Своє рішення CAS аргументував тим, що в період з початку повномасштабного вторгнення до 11 березня 2022 року Тимощук не здійснив ніяких дій, через які б до нього треба було прийняти такі дисциплінарні санкції.

Рішення CAS прокоментували в УАФ:

«УАФ справді вже отримала рішення від CAS. На жаль до цієї справи європейці підійшли максимально формально та підтвердили часткове нерозуміння реалій, в яких ми живемо. Позиція української футбольної спільноти однозначна та не змінювалось ніколи. Таким як тимощук не місце в українському футболі», – заявили в УАФ.

Тимощук працює асистентом головного тренера в тренерському штабі «Зеніта» з 2017 року і не покинув роботу в країні-агресорі.

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Теги: Тимощук, росія, санкції
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