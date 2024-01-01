Зрадник з Луцька Тимощук домігся скасування санкцій

Анатолія Тимощука на рішення дисциплінарного комітету Української асоціації футболу.



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45-річний тренер «Зеніта» вимагав зняти з нього санкції, які були накладені через продовження його роботи в РФ.



УАФ у березні 2022 року позбавила його всіх титулів, тренерської ліцензії та довічно вилучила з офіційного реєстру збірних.



Тимощук у 2023 році подав апеляцію в CAS – слухання справи пройшло у квітні 2024 року. Зараз суд скасував рішення українських футбольних інстанцій.



Своє рішення CAS аргументував тим, що в період з початку повномасштабного вторгнення до 11 березня 2022 року Тимощук не здійснив ніяких дій, через які б до нього треба було прийняти такі дисциплінарні санкції.



Рішення CAS прокоментували в УАФ:



«УАФ справді вже отримала рішення від CAS. На жаль до цієї справи європейці підійшли максимально формально та підтвердили часткове нерозуміння реалій, в яких ми живемо. Позиція української футбольної спільноти однозначна та не змінювалось ніколи. Таким як тимощук не місце в українському футболі», – заявили в УАФ.



Тимощук працює асистентом головного тренера в тренерському штабі «Зеніта» з 2017 року і не покинув роботу в країні-агресорі.

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