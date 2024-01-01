Завтра знову відключатимуть світло: де і коли на Волині не буде електрики

автра, 19 листопада, до України повертаються графіки відключень світла.Про це передає "Укренерго".Завтра час застосування і обсяг обмежень електрики будуть такими:6:00 – 7:00 – одна черга відключень;7:00 – 9:00 – дві черги відключень;9:00 – 14:00 – одна черга відключень;14:00 – 18:00 – дві черги відключень;18:00 – 23:00 – одна черга відключень.Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго, ОВА і ДТЕК.В "Укренерго" запевнили, що енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Також українців просять споживати електроенергію ощадливо і не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.